Tuga u velikoj školi, preminula psihologinja: 'Ono najveće što si davala ostaje u ljudima'

Preminula je psihologinja Violeta Jazbec iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu. Otamo su se oprostili od nje.

U 59. godini života preminula je Violeta Jazbec, profesorica psihologije i psihologinja u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu, drugoj najvećoj srednjoj školi u Hrvatskoj. Imala je 31 godinu radnog staža. Iz škole se opraštaju od nje riječima kako je teško prihvatiti istinu i još je teže izgovoriti.

- Ali, ostavila si trag koji je mnogo veći od vremena koje ti je bilo dano… u svim hodnicima naše škole, u svim učionicama, u zbornici… Znala si slušati. Znala si prepoznati ono što nije bilo izgovoreno. Znala si pronaći riječ koja ohrabruje, pružiti ruku kada je teško i unijeti mir onda kada ga je nedostajalo. Tvoja je vedrina bila tvoja snaga, stoji u oproštaju škole objavljenom na internetskim stranicama škole.

'Ono najveće što si davala ostaje u ljudima. Ostaje u učeniku kojemu si pomogla'

Nastavljaju kako se znala nasmijati i onda kada nije bilo lako. Ističu, svojim osmijehom znala je olakšati težak dan, svojom riječju smiriti napetost, a svojom prisutnošću učiniti da se ljudi osjećaju bolje.

- I da, ono najveće što si davala ostaje u ljudima. Ostaju u učeniku kojemu si pomogla. U kolegi kojemu si bila podrška. U roditelju kojemu si ulila povjerenje. U prijateljici s kojom si dijelila i najsretnije, ali i najtužnije osjećaje. Zato se danas ne opraštamo samo od psihologinje… Opraštamo se od osobe koja je bila dio svakodnevice naše škole. Od osobe čiji ćemo glas očekivati u hodniku, čiji ćemo osmijeh tražiti u prolazu, čiju ćemo prisutnost još dugo osjećati u onim malim, običnim trenucima. I možda će nam upravo oni najviše nedostajati, navode.

'Bila si jedna od onih koji ne čekaju da se nešto dogodi. Ti si pokretala'

Iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga napisali su kako će im nedostajati 'dobro jutro' psihologinje, njezin osmijeh, vedrina i riječ. Nedostajat će im i onaj poznati osjećaj da je ona uvijek tu.

- I zato tvoj odlazak ne želimo pamtiti samo po boli. Pamtit ćemo te po životu. Po tvojoj vedrini. Po tvojoj dobroti. Po tvojoj ljudskosti. Jer… bila si jedna od onih koji ne čekaju da se nešto dogodi. Ti si pokretala. Gradila. Dizala. Kažu da čovjek ne odlazi u potpunosti dok god živi u sjećanju drugih. Ti ćeš, draga naša Violeta, zauvijek živjeti u našim uspomenama. Počivaj u miru, istaknuli su.

Iznenadni odlazak učitelja može biti šok za učenike i cijeli kolektiv. Zbog toga o tome, rekli su nam ranije nastavnici, treba komunicirati iskreno i otvoreno te pružiti jedni drugima emocionalnu podršku i razumijevanje.