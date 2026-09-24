Važna presuda za dio obrazovnih radnika: Sud joj dosudio više od 5.000 eura razlike u plaći

Odgojiteljica je tužila Grad Varaždin i vrtić zbog načina obračuna plaće u dijelu 2024. godine. Sud joj je nepravomoćno dosudio više od 5.000 eura.

Općinski sud u Varaždinu ovih je dana objavio nepravomoćnu presudu prema kojoj su grad Varaždin i Dječji vrtić Varaždin jednoj odgojiteljici dužni isplatiti razliku u plaći od 5.092,70 eura, uz zakonske zatezne kamate. Uz to moraju platiti i 750 eura troškova postupka.

Naime, u ožujku 2024. godine donesena je nova Uredba o koeficijentima u javnim službama kojom su propisani novi, veći koeficijenti za obračun plaća, dok je novi kolektivni ugovor za radnike ovog vrtića potpisan u rujnu te iste godine.

Odgojiteljica je smatrala da je i ranije imala pravo na viši koeficijent i osnovicu za obračun plaće

Ključni dio spora bio je je li odgojiteljica koja je tužila Grad Varaždin i vrtić već od ožujka 2024. trebala primati plaću na temelju novog koeficijenta ili tek od rujna kada je potpisan novi kolektivni ugovor. Pravnu podlogu tužiteljica je vidjela u članku 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prema toj odredbi, na plaće radnika vrtića u vlasništvu lokalne samouprave primjenjuju se propisi o plaćama zaposlenih u osnovnom školstvu ako su ti propisi povoljniji za radnike.

Odgojiteljica i njezin odvjetnik tvrdili su da je od 1. ožujka 2024., nakon stupanja na snagu nove Uredbe o koeficijentima u javnim službama, za njezino radno mjesto trebalo primjenjivati osnovni koeficijent 2,01 i osnovicu od 947,18 eura. Vrtić joj je, međutim, do rujna plaću obračunavao po znatno nižem obračunskom koeficijentu 1,36.

Obrana je tvrdila da se uredba ne primjenjuje na vrtiće

Tuženici su se branili, među ostalim, da je koeficijent 2,01 obvezan tek od rujna 2024., kada je sklopljen novi kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Varaždin i kada su koeficijenti usklađeni s novim sustavom.

Osporavali su tužbu i time da se tadašnji novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i pripadajuća Uredba ne primjenjuju neposredno na dječje vrtiće, jer se plaće zaposlenika vrtića financiraju iz gradskog, a ne državnog proračuna. Također su tvrdili da radno mjesto odgojitelja u vrtiću nije isto kao radno mjesto 'odgajatelja' na koje se odnosi koeficijent 2,01 u Uredbi.

Sud prihvatio argumente tužiteljice

Sud je, vidljivo je u nepravomoćnoj presudi, na kraju prihvatio tumačenje odgojiteljice i njezinog odvjetnika. Iako je utvrdio da se Zakon o plaćama u javnim službama i Uredba ne primjenjuju izravno na Dječji vrtić Varaždin, sud je zaključio da se njihova povoljnija pravila na odgojiteljicu mogu primijeniti posredstvom članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Drugim riječima, sud je zaključio kako su novi koeficijent i osnovica, koji su povoljniji za odgojiteljicu, trebali biti uzeti u obzir već od ožujka 2024.

Riječ je o, ponovimo, nepravomoćnoj presudi pa je protiv nje dopuštena žalba u roku od 15 dana od dana objave presude. Žalba se podnosi Općinskom sudu u Varaždinu, a o njoj odlučuje županijski sud. Čitavu presudu pročitajte u nastavku.