Tužan dan u školama, danas će sahraniti omiljenu učiteljicu: 'Otišla je naša Dragica'

Omiljena učiteljica tehničke kulture, Dragica Kolundžić, preminula je u 62. godini života. Dvije škole opraštaju se od svoje kolegice i prijateljice.

Ovoga petka na mjesnom groblju u Slavonskom Kobašu bit će sahranjena učiteljica Dragica Kolundžić iz Zaprešića. Preminula je u 62. godini života, nakon kratke i teške bolesti. Oproštajne poruke škola u kojima je radila kao učiteljica tehničke kulture svjedoče o tome da je bila puno više od osobe koja je podučavala školarce.

'Na prvi dan jeseni otišla je naša Dragica'

Prijateljica, sestra po zbornici nezaboravnog osmijeha i dobrote - tako je opisuju kolege iz zagrebačke Osnovne škole Horvati.

- Na prvi dan jeseni otišla je naša Dragica. Kolegica, prijateljica, sestra po zbornici, razredu i dnevniku. Godinama smo zajedno odgajali generacije djece, dijelili brige i radosti učiteljskog poziva, tražili rješenja, slavili uspjehe i nosili terete koje samo učitelji razumiju. U njezinu imenu kao da je bilo zapisano sve ono što je živjela. Draga. Dragica. Otišla je u vrijeme kada dunje žute, kada jabuke skupljaju mirise i slatkoću za dugu zimu, kada šljive daruju svoju puninu i snagu. Otišla je baš onda kada je njezina Slavonija najraskošnija, najbogatija i najveselija, pišu iz OŠ Horvati.

Prisjećaju se i kako je njihova kolegica nosila u sebi sve ono što je Slavonija: 'široku i dobru dušu, dostojanstvo koje nije tražilo pozornost i vedrinu koja je grijala druge'.

- A opet, pomalo skrita, sa sjetom utkanom u pogled, čuvala je svoje tišine i svoje tuge. Ostaju njezine riječi, osmijeh, dobrota i trag koji je ostavila u svima nama. Ostaju djeca koju je učila, kolege koje je obogatila svojim prijateljstvom i uspomene koje vrijeme neće izbrisati. Neka joj slavonska ravnica bude meka kao molitva, a jesen, kojoj je svojom ljudskom raskoši nalikovala, neka je nježno prati u vječnost. Počivaj u miru, draga Dragice, poručili su iz OŠ Horvati.

Sahrana je ovog petka

Učiteljica Dragica Kolundžić radila je i u Osnovnoj školi Samobor.

- Pamtit ćemo je kao predanu učiteljicu tehničke kulture koja je svojim radom, toplinom i brigom ostavila duboki i neizbrisivi trag u radu naše škole te u srcima brojnih učenika. Posljednji ispraćaj drage pokojnice održat će se u petak, 25. rujna 2026. godine u 14 sati na mjesnom groblju u Slavonskom Kobašu. Obitelji izražavamo iskrenu i duboku sućut, poručuju iz samoborske osnovne škole.

Tužnu vijest o preranoj smrti učiteljice Kolundžić podijelilo je i Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba (DPTKZG). Navode kako je učiteljica i mnogima draga prijateljica preminula u miru uz svoju najužu obitelj.

- Upućujemo posljednji pozdrav dragoj Dragici. S ljubavlju i ponosom čuvat ćemo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i toplinu. Njenoj obitelji upućujemo izraze iskrene sućuti. Počivala u miru Božjem, naveli su iz Društva.