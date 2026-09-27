Dođe ispit, dijete ne ode u školu, a roditelj opravda izostanak: 'Kalkuliraju za upise u srednju'

Praksa je to diljem Hrvatske. Budući da nema ograničenja, roditelji opravdavaju izostanke djeci kada imaju ispite u školama. U pozadini su kalkulacije

Nakon pobune liječnika Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odustalo je početkom godine od ograničenja broja izostanaka učenika koje mogu opravdati roditelji. Naime, izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u konačnici nisu dirale pitanje gdje roditelj može djetetu opravdati izostanak do tri dana, ali neograničeni broj puta. No, struka ravnatelja i dalje se zalaže za to ograničavanje, govori nam Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) i ravnateljica Osnovne škole Novska, inače profesorica edukacijske – rehabilitacije.

- Oko toga već smo se bunili na prethodnoj javnoj raspravi. Mi imamo prikupljene podatke kako roditelji opravdavaju djeci izostanke za vrijeme ispita jer unaprijed znaju datume. Naime, sve pisane provjere moraju biti najavljene 14 dana prije. Takva praksa roditelja vidljiva je u svim školama diljem Hrvatske. Kao predsjednica Udruge tijekom godine obilazim puno škola i razna područja, sudjelujem na sastancima ravnatelja cijelih županija i svugdje smo to primijetili, govori nam Mirosavljević.

'Tada kreću kalkuliranja jer te ocjene utječu na upise u srednje škole'

Naša sugovornica nastavlja kako u pitanju nisu roditelji djece koja imaju slabije prosjeke ili niže ocjene. Riječ je o roditeljima djece s visokim prosjekom. Ovakva opravdanja posebno rastu u sedmom i osmom razredu srednje škole.

- Tada kreću kalkuliranja jer te ocjene utječu na upise u srednje škole. Posebno je to vidljivo u drugim polugodištima, pred zaključivanje. Nastavnik ima najavljenu provjeru i djeca ne dođu. Toj djeci onda nastavnik treba dati provjeru sljedeći sat, no djeca međusobno saznaju što je bilo u ispitu. To znači da nastavnik mora raditi nove ispite za te učenike. Ne radi se o djeci dobrog ili vrlo dobrog prosjeka, nego onih odličnog prosjeka koji kalkuliraju za upise u srednje škole, ističe Mirosavljević i naglašava kako se danas svi miješaju u školski sustav uz rečenice 'mi smo išli u osnovnu školu pa znamo', stoga već godinama moli roditelje da posao prepuste stručnjacima koji ga znaju odraditi.

Mirosavljević zato kaže kako treba razmotriti je li sadašnji model upisa u srednje škole, samo na temelju ocjena, dostatan ili treba uvesti 'malu maturu', odnosno vrednovati nacionalne ispite za upise u srednju školu. Takvu ideju ranije su podržali i sami učenici, dok je Ministarstvo obrazovanja reklo da prije takve odluke treba napraviti temeljitu evaluaciju. Udruga ravnatelja sada finalizira same podatke o izostancima te planiraju aktivnosti vezane uz izmjene niza pravilnika.

- Vidjeli smo slabije PISA rezultate. Dio toga vjerojatno leži i u manjoj satnici. Naime, naši učenici imaju sigurno jedan sat manje materinskog jezika i Matematike tjedno nego drugdje u Europi. Fokus treba staviti na znanje, a ne na ocjenu, jer ocjena nije garancija znanja. Danas vidimo kako sve više fakulteta za upis provodi intervju jer i oni shvaćaju da zaključna ocjena, pa više ni matura, nisu mjerilo znanja. Stoga u manjim mjestima imamo gimnazije koje se upisuju s vrlo dobrim, što se nekada nije moglo ni zamisliti, dok velike zagrebačke gimnazije i dalje imaju navalu s 5.0 prosjekom, navodi Mirosavljević o problemu slabih učenika koji upisuju gimnazije, o čemu smo izvještavali ovog ljeta.

'Reforma treba krenuti od učiteljskih studija'

Upravo slabi rezultati hrvatskih učenika na PISA testiranjima ponovno su otvorili vrata razgovorima o promjenama pa se tako najavljuju novi kurikuli. Mirosavljević kaže da često imamo tendenciju s reformama kretati u predškoli. Tako se, na primjer, planiralo i povećati broj sati predškole. No, Mirosavljević naglašava kako prava promjena treba krenuti s nastavničkim fakultetima.

- Prvo trebamo adekvatno obrazovati kadar kako bi oni mogli mijenjati sustav. Učitelji i nastavnici oni su koji provode sustav. Vi danas imate učitelja koji je obrazovan da zna raditi s razredom koji je prosječan. Danas je prosjek manjina. Imate darovitu djecu, individualizirane i prilagođene programe, inkluziju djece s posebnim potrebama. Prosjeka ima sve manje i manje, a naši učitelji obrazovani su raditi s prosjekom. Programe treba mijenjati jer škola mora znati raditi sa svim učenicima, naglašava Mirosavljević.

Neka od ovih pitanja mogla bi se urediti i novim zakonima u osnovnom i srednjem školstvu. Naime, država planira donijeti dva nova zakona za školstvo - poseban zakon za osnovne škole i poseban za srednje, kako je to nekoć bilo, umjesto jedinstvenog zakona o odgoju i obrazovanju. Ministarstvo s novim zakonima kasni. Zadnja najava bila je da će ih u javno savjetovanje pustiti u prvoj polovici ove godine, što se nije dogodilo. No, Mirosavljević nam otkriva kako je tek imenovana radna skupina, čija je ona članica za osnovno školstvo, a da prvi sastanak još nije održan. Čeka se kada će biti sazvan.

- Mi smo radnu skupinu već imali imenovanu za vrijeme bivšeg državnog tajnika i tada se radio novi Zakon o odgoju i obrazovanju. Ideja je bila ponovno nastaviti s jedinstvenim zakonom za osnovno i srednje školstvo. Onda je pak sve stalo pa su imenovane nove skupine. Mi bazu već imamo iz tog prošlog posla, tada smo ipak radili godinu, dvije na pripremi novog zakona, tako da ćemo sada finiširati ono što se već radilo. Raspravljali smo u Udruzi i o tome trebaju li nam dva zasebna zakona. Vidjet ćemo što će nam reći o tome na prvom sastanku. Držimo da nema potrebe za razdvajanjem zakona jer smo premala država. Svakako, osnovne i srednje škole specifične su u nekim svojim segmentima. Osnovna je obvezna, srednja nije, imate razlike u srednjim školama, od gimnazija, strukovnih, do različitih programa pa sad i modularne nastave. Ali opet mislimo da bi baza mogla ostati zajednička. Ministarstvo očito ima razloge za takvom odlukom, no o tome zasad nemam informacije, ističe Mirosavljević.

Traže ukidanje produžne nastave i jasnija pravila o razrednim ispitima

Mirosavljević nam navodi da u Udruzi rasprave vode i o tome treba li ukinuti produžnu nastavu na kraju godine te, kao nekad, zadržati samo popravne ispite. Naime, učenici koji ne zadovolje kriterije na kraju nastavne godine upućuju se na takozvanu produžnu nastavu, u trajanju deset do 25 sati, gdje imaju priliku popraviti ocjene. U udruzi smatraju da ona više nema efekt kao nekada, kako mnogi učenici uopće ne dođu na produžnu, a ako i dođu, ne stignu naučiti ono što nisu cijele godine. Usto, dio učitelja smatra da je to kazna za njih jer nakon završene nastave moraju raditi s tim učenikom, navodi.

Nadalje, voljeli bi kada bi se u Pravilniku o vrednovanju učenika pomnije odredilo mogu li učenici koji sudjeluju na natjecanjima biti usmeno i pisano ispitivani u tjednu natjecanja. Isto, smatraju kako bi valjalo propisati točni postotak izostanaka s nastave u slučaju odlaska na razredne ispite. Naime, za sada univerzalnog pravila oko toga nema, već svaka škola zasebno određuje razloge i način polaganja razrednih ispita. U pravilniku za ekskurzije, za koji smatraju da u nazivu treba imati terensku nastavu, ističe da podrobnije treba propisati postupak javnih poziva i onoga što škole same mogu dogovarati te riješiti pitanje dnevnica za nastavnike, budući da sada nije jasno tko je snosi.

Mirosavljević zaključuje kako sada pregledavaju i analiziraju sve pravilnike, upravo zbog poviše spomenutih zakonskih izmjena. Željeli bi da svi pravilnici u Hrvatskoj budu ujednačeni te da u njima budu sadržana najbitnija pravila. Tako bi se izbjegla različita praksa u školama u različitim dijelovima Hrvatske jer ovako i osnivači škola imaju svoje interese koje ugrađuju u pravilnike.