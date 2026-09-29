Školama istječe važan rok: Ako to ne učine, mogu biti novčano kažnjene

Svaka škola u Hrvatskoj funkcionira na temelju godišnjeg plana i programa rada te školskog kurikuluma. Uskoro istječe rok za njegovo donošenje.

Broj učenika, broj zaposlenika, broj razreda, kakvi su materijalni uvjeti, imena djelatnika, zaduženja nastavnika, projekti i neradni dani. Sve su to podatci koje možete pronaći u školskom kurikulumu ili godišnjem planu i programu rada svake škole u Hrvatskoj. Radi se o dva dokumenta na temelju kojih radi svaka škola u Hrvatskoj, propisuje Zakon o odgoju i obrazovanju.

Što mora pisati u školskom kurikulumu te godišnjem planu?

Konkretno, školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. S druge strane, godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

- Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži u pravilu: podatke o uvjetima rada, podatke o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, učitelja, odnosno nastavnika te stručnih suradnika, planove rada školskog, odnosno domskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole, podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove, stoji u Zakonu o odgoju i obrazovanju.

Školski odbor dokumente donosi do 7. listopada. Ako ne, kazna do 1.320 eura

Početak svake školske godine za ravnatelje znači izradu ovih dokumenata. Naime, školski odbor do 7. listopada mora donijeti školski kurikulum te godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu, upravo na prijedlog ravnatelja i nastavničkog vijeća. Nakon toga škola je dužna elektroničkim putem do 15. listopada dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih oba dokumenta. Također, škola oba dokumenta objavljuje na mrežnim stranicama škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka, propisano je zakonom.

Svaki ravnatelj tako školskom odboru predlaže godišnji plan i program rada. Školski odbor ujedno nadzire njegovo izvršavanje. Glede kurikuluma njega školski odbor donosi na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja.

Prekrše li se neke od poviše spomenutih zakonskih odredbi, škola može biti novčano kažnjena. Konkretno, Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1.320 eura kazniti za prekršaj školska ustanova ako nije donijela školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove te ako isti nisu u skladu s odredbama koje propisuju detalje donošenja dokumenata. Isto, škola može biti kažnjena ako ravnatelj ne izvršava poslove propisane godišnjim planom i programom rada.

Godišnji plan prilika je za ukazati na probleme

Provjerili smo kako konkretno izgleda jedan godišnji plan i školski kurikulum na primjeru V. gimnazije Zagreb. Tako im u godišnjem planu i programu stoji da škola broji 684 učenika u 28 razredna odjela i da imaju zaposleno 64 nastavnika, tri stručne suradnice, tri administrativne radnice i pet tehničkih radnika. Pod materijalno-tehničkim uvjetima napisali su kako za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture trenutačno nemaju odgovarajući prostor.

- Naša škola ujedno koristi i srednjoškolsko igralište za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture s još nekoliko drugih škola. Igralište treba obnavljati kako bi se izvodila kvalitetnija nastava, a i sadržaji slobodnih aktivnosti. Problem nastaje za hladnijih i kišnih dana kada se nastava održava u podrumskoj učionici. Za potrebe sportskih aktivnosti predviđa se, u skladu s dostupnošću, korištenje kuglane za dio nastavnih sati, stoji im u godišnjem planu i programu te su dodali kako im je u planu otvaranje kantine, što se i realiziralo ovih dana.

Dakle, ovi dokumenti prilika su školama da raspišu svoje aktualne probleme. Tako Ministarstvo obrazovanja može biti informirano o potrebama škola. U godišnjem planu V. gimnazije raspisano je i tko čini stručna vijeća, satnice predmeta, fakultativne nastava, projekte, nenastavni dani. Tu su i plan i program rada nastavničkog i razrednih vijeća te plan i program rada ravnatelja, pedagoga, psihologa, knjižničara, ispitnog koordinatora mature, sastav školskog ispitnog povjerenstva, te program vijeća učenika i vijeća roditelja. Primjerice, raspisan plan ravnatelja sastoji se od planiranja i programiranja odgojno-obrazovnog rada, pripreme i provedbe upisa učenika, materijalno-financijskih poslova, rada s nastavnicima, razrednicima i pripravnicima. Zatim su tu priprema sastanaka, sjednica i odbora, državna matura, kulturna, javna i sportska djelatnost, organiziranje posjeta, školskih izleta i ekskurzija, stručno usavršavanje te suradnja s djelatnicima.

U školskom kurikulumu u detalje raspisani su ciljevi izborne nastave Vjeronauka i Etike pa potom fakultativne nastave, poput astronomije, financijske pismenosti ili robotike. Zatim ciljevi dodatne nastave iz pojedinih predmeta te izvannastavnih aktivnosti poput knjižničarske grupe ili debate. Raspisane su izvanučioničke nastave, među kojima jesu posjeti muzejima, kazalištima i kinima, posjet predstavništvu Europske komisije u Zagrebu, jednodnevna nastava u prirodi, jezični kampovi, kao i izlet zaposlenika. Tu su i ciljevi projekata poput Vaše zdravlje - naša briga ili AI u ulozi nastavnika u poučavanju programiranja. Navedena su događanja u školi, poput dana karijera, dana otvorenih vrata, večeri matematike ili raznih predavanja i gostovanja.