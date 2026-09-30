Poznat datum isplate plaće za rujan: Oko iduće godine puno je upitnika

Školski sindikat Preporod izvijestio je kako je datum isplate plaće za rujan je petak, 9. listopada 2026. Podsjetimo, od kolovoza ove godine plaća se obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto. Novo povećanje osnovice u javnom sektoru je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Sindikati traže pokretanje pregovora za 2027. godinu

Ostaje nepoznanica što će biti s uvećanjima plaća u javnom sektoru za 2027. godinu. Kako piše Ljerka Bratonja Martinović za Novi list, sindikati javnih službi zahtijevaju hitno otvaranje pregovora o materijalnim pravima i osnovici plaća u 2027. godini - njih 11 uputilo je zahtjev Vladi da se žurno sazovu pregovori za Temeljni kolektivni ugovor (TKU).

Osim o osnovici plaće, ponovno će otvoriti razgovor oko naknade za topli obrok, ali i usklađivanju osnovice plaća s inflacijom. Prvi sastanak sindikati očekuju početkom listopada, piše Novi list.

Kakve su bile plaće za srpanj u školama?

Posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u osnovnim i srednjim školama su oni za srpanj. Prosječna plaća učitelja u osnovnim školama koji nisu napredovali tada je bila 1.663 euro neto, a medijalna 1.688 eura neto. Prosječna plaća učitelja s najvišim zvanjem izvrsnih savjetnika, kojih je najmanje u sustavu, bila je 2.264 eura neto. Medijalna je u ovoj skupini bila 2.248 eura neto.

Plaće u OŠ u srpnju 2026. | izvor: MZOM

Kada je riječ o plaćama u srednjim školama u srpnju, prosječna plaća nastavnika koji nisu napredovali i imaju koeficijent 2,01 iznosila je 1.688 eura neto, a medijalna je bila jedan euro manja. Srednjoškolski nastavnici koji su napredovali do najvišeg zvanja izvrsnog savjetnika, u srpnju su imali prosječnu plaću 2.291 eura neto, a medijalna im je bila 2.272 eura neto.