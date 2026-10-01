Provjerite svoje mailove: Nekim učiteljima i nastavnicima stigle su izvrsne vijesti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i ove godine povodom Dana učitelja dodjeljuje nagrade najboljim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Nastavnici su se mogli prijaviti na javni poziv koji je bio otvoren u lipnju. Oni koji su se prijavljivali trebali bi provjeriti svoje mailove jer je ovih dana Ministarstvo poslalo obavijesti nagrađenima.

U ponedjeljak nagradu dobiva 518 odgojno-obrazovnih radnika

U mailu koji je pristigao nagrađenima stoji da će ove godine biti nagrađeno 518 odgojno-obrazovnih djelatnika na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i prema procjeni Povjerenstva za nagrađivanje.

Svečana dodjela će se održati na sam Dan učitelja u ponedjeljak, 5. listopada 2026. godine u 11:10 sati, u zgradi Sveučilišta u Zagrebu u Novom Zagrebu. Imena nagrađenih odgojno-obrazovnih radnika bit će objavljena na službenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih uoči same dodjele. Podsjetimo, protekle je godine nagrada iznosila 1.327 eura bruto.

Osim učitelja, nastavnika i odgajatelja, na javni poziv mogli su se prijaviti ili biti predloženi i stručni suradnici i ravnatelji. Lista nagrađenih sastavljena je na temelju bodova prikupljenih kroz niz kategorija: mentorstvo učenicima na natjecanjima, predavanja, radionice i edukacije, objava stručnih članaka, nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja, rad na projektima i na unaprjeđenju rada škole te rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja.

Prijave su im ocjenjivali kolege

Bodovala su se postignuća ostvarena od 16. lipnja 2025. do 15. lipnja 2026. godine. Povjerenstvo koje je evaluiralo prijave izabrano je iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Odluka o novom povjerenstvu donesena je sredinom 2025., a mandat članova traje tri godine.

Dodajmo da će dio nastavnika idući tjedan dobiti još jedno priznanje za svoj rad, neovisno o ovoj nagradi povodom Dana učitelja. Riječ je o priznanju Oskar zvanja koje dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje, a dobit će ga nastavnici koji su u protekloj godini napredovali u viša zvanja. Popis dobitnika Oskara zvanja je na poveznici, a dodjela tog priznanja održava se 7. i 8. listopada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.