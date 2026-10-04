Nastavnica nakon 40 godina staža: 'Svaka reforma školstva bolje da nije provedena'

Povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava 5. listopada u naš podcast ugostili smo Željku Frković, donedavnu ravnateljicu najveće gimnazije u Hrvatskoj. X. gimnazije 'Ivan Supek' u Zagrebu, nastavnicu matematike i fizike. Frković je nakon 40 godina staža, što učiteljskog što ravnateljskog, ovog rujna otišla u mirovinu. Iz svog iskustva priznaje - svaka reforma školstva bolje da nije provedena.

- Možda sam presubjektivna, ali ono što mi sad vidimo jest da je reformama više toga pokvareno nego što je dobro napravljeno. Prvenstveno mislim na Školu za život. Ona je u matematici u matematičkoj gimnaziji u redu jer se tamo nije ništa mijenjalo, ali u općoj je gimnaziji oštetila djecu. Nešto je izbačeno, sve je ispreturano, izgubila se jedna logička nit. U drugom razredu uče se drugi i treći korijen, da bi se u četvrtom učio peti korijen. Rascjepkano je znanje. Ono nije u cjelini i djeci čini konfuziju u glavama, govori nam Frković.

'Kod nas su reforme vremenski jako rijetke'

Nastavlja kako su u općoj gimnaziji sadržaji poput elipse i hiperbole postale tek izborni dio. Ako profesor ima vremena, a djeca interesa, mogu se obraditi, kaže, ali ističe da je interes djece sve manji.

- Vi, na primjer, u Finskoj imate mini reforme. Nakon svake tri do četiri godine oni vide što ne valja i to mijenjaju. Reforme su tamo češće, manje i imaju svoju svrhu, dok su kod nas vremenski jako rijetke. Oni su među prvima imali ekrane u školama, pa su shvatili da su djeca otuđena i onda su to ukinuli, objašnjava Frković.

'Sada kada razrednik izrekne opomenu, neki roditelji to jako teško dožive'

Frković ističe da djeci moramo slati poruku što je dobro, a što nije. Ako je netko zaslužio pedagošku mjeru, navodi Frković, dobit će je, makar se ona morala boriti sa sto inspekcija. Koliko pedagoške mjere imaju smisla ako se brišu na kraju svake školske godine?

- Nije dobro da dijete bude obilježeno. Ako je napravio nešto pogrešno, zašto bi ga to trajno pratilo. Ali, promijenile su se okolnosti. Sada kada neki razrednik izrekne opomenu, neki roditelji to jako teško dožive. Neki kažu treba, dajte mu još jednu. Ali neki smatraju da je to jako veliki napad na njegovo dijete i ne žele da se to desi. I zapravo čine štetu svom vlastitom djetetu jer bi mu ovako škola pokazala granice i rekla ne možemo tako, moramo se promijeniti. A vi se onda nastavite boriti s roditeljima da bi njih uvjerili da to tako ne može. Dijete se na jedan način ponaša u razredu, a drugi u obitelji. Roditelji nekad ne mogu vjerovati, ali mi imamo neke dokaze, pogledajte, povjerujte, poručuje Frković.

U podcastu razgovarali smo je li biti učitelj poziv, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.