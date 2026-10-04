Je li biti učitelj poziv? 'Da biste bili dobar nastavnik, morate prvo to voljeti'

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04. listopad 2026.
Prvo morate voljeti taj poziv i djecu da biste bili dobar učitelj, govori umirovljena nastavnica.
S našom gošćom u podcastu Željkom Frković, donedavnom ravnateljicom zagrebačke X. gimnazije 'Ivan Supek', razgovarali smo i o tome je li biti učiteljem poziv. Naime, jedni će reći da je baš tako, dok će drugi reći da je to posao koji mora imati svoj okvir, radno vrijeme, adekvatnu plaću.
- Mislim da ipak jest poziv, Treba imati sve te okvire, ali morate prvo voljeti taj poziv i tu djecu da bi mogli biti dobar učitelj. Nije lako. Mladi se teško odlučuju za zvanje nastavnika. Primjerice, u Finskoj motiviraju najbolje studente da idu za nastavnička zvanja kako bi oni dalje prenijeli to svoje znanje na najbolji mogući način. Kod nas se događa obrnuta situacija, ističe Frković.
Frković je naša gošća bila povodom Svjetskog dana učitelja. U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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