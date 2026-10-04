Je li biti učitelj poziv? 'Da biste bili dobar nastavnik, morate prvo to voljeti'

S našom gošćom u podcastu Željkom Frković, donedavnom ravnateljicom zagrebačke X. gimnazije 'Ivan Supek', razgovarali smo i o tome je li biti učiteljem poziv. Naime, jedni će reći da je baš tako, dok će drugi reći da je to posao koji mora imati svoj okvir, radno vrijeme, adekvatnu plaću.

- Mislim da ipak jest poziv, Treba imati sve te okvire, ali morate prvo voljeti taj poziv i tu djecu da bi mogli biti dobar učitelj. Nije lako. Mladi se teško odlučuju za zvanje nastavnika. Primjerice, u Finskoj motiviraju najbolje studente da idu za nastavnička zvanja kako bi oni dalje prenijeli to svoje znanje na najbolji mogući način. Kod nas se događa obrnuta situacija, ističe Frković.

Frković je naša gošća bila povodom Svjetskog dana učitelja. U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.