Objavljena nova lista 518 najboljih učitelja i nastavnika: Evo svih imena i iz kojih su škola

Svjetski dan učitelja bio je prilika da i ove godine najbolji odgojno-obrazovni djelatnici dobiju državne nagrade za svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu. U privremenoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagradu je ovog ponedjeljka dobilo 518 djelatnika škola. Nagrađeni su novčanim iznosom od 1.327 eura bruto, a popis svih dobitnika nalazi se na dnu članka.

Nastavnici su se mogli sami prijaviti na javni poziv ili biti predloženi

Nagrada se dodjeljivala na temelju javnog poziva koji je bio otvoren u svibnju, a osim nastavnika i učitelja za nagradu su se mogli prijaviti ili za nju biti predloženi i ravnatelji te stručni suradnici u školama. Bodovala su se postignuća ostvarena od 16. lipnja 2025. do 15. lipnja 2026. godine.

Podsjetimo i da se nagrada dodjeljuje na temelju zasebnog pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i prema procjeni Povjerenstva za nagrađivanje.

Valja istaknuti i kako je ovo odvojena nagrada od priznanja koje dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO). Naime, Agencija će 7. i 8. listopada podijeliti priznanje Oskar zvanja nastavnicima koji su napredovali kroz proteklu godinu, a popis takvih možete pronaći ovdje.

Što se bodovalo?

Kategorije i aktivnosti koje se vrednuju na temelju pravilnika su mentorstvo učenicima na natjecanjima i to na državnoj i međunarodnoj razini, kao i predavanja, radionice i edukacije, ali i dijeljenje primjera dobre prakse metoda poučavanja na mrežnim stranicama škole ili portalima. Bodovi se prikupljaju i kroz rad u stručnim vijećima i udrugama koje unapređuju struku ili, primjerice, udrugama koje rade s djecom i mladima te darovitim i učenicima s teškoćama. Nastavnici koji ulaze u konkurenciju za ovu nagradu mogu poslati i dokaze o tome koje su stručne članke, nastavne materijale i obrazovne sadržaje objavili u proteklom razdoblju.

Boduje se u sklopu dodjele nagrade i vođenje, koordiniranje ili sudjelovanje u projektima u području odgoja i obrazovanja. Kategorija kroz koju se prikupljaju bodovi je i ona za unaprjeđenje rada škole – primjerice, ako je nastavnik uređivao mrežnu stranicu škole, školski list ili organizirao javni događaj vezan uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini. Zadnja kategorija koja se vrednuje u sklopu ove nagrade je rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja. Neke od potkategorija su sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili višoj razini ili osmišljavanju istog, sudjelovanje u eksperimentalnom programu, sudjelovanje u radnim skupinama za izradu strateških dokumenata i slično.

Istaknimo i da je povjerenstvo koje je ocjenjivalo prijave izabrano iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Odluka o novom povjerenstvu donesena je sredinom 2025., a mandat članova traje tri godine. U nastavku možete vidjeti listu nagrađenih u 2026. kao i iz kojih škola dolaze.