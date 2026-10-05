Objavljena nova lista 518 najboljih učitelja i nastavnika: Evo svih imena i iz kojih su škola

Provjerite svoje mailove: Nekim učiteljima i nastavnicima stigle su izvrsne vijesti
Ministarstvo je poslalo obavijesti ovogodišnjim dobitnicima nagrada za Dan učitelja. Nagradu će dobiti 518 odgojno-obrazovnih radnika.
11:04 4 d 01.10.2026
05. listopad 2026.
Povodom Dana učitelja nagrađeno je 518 odgojno-obrazovnih djelatnika. Uz priznanje će dobiti i novčanu nagradu od 1.327 eura bruto.
Svjetski dan učitelja bio je prilika da i ove godine najbolji odgojno-obrazovni djelatnici dobiju državne nagrade za svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu. U privremenoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagradu je ovog ponedjeljka dobilo 518 djelatnika škola. Nagrađeni su novčanim iznosom od 1.327 eura bruto, a popis svih dobitnika nalazi se na dnu članka.
Nagrada se dodjeljivala na temelju javnog poziva koji je bio otvoren u svibnju, a osim nastavnika i učitelja za nagradu su se mogli prijaviti ili za nju biti predloženi i ravnatelji te stručni suradnici u školama. Bodovala su se postignuća ostvarena od 16. lipnja 2025. do 15. lipnja 2026. godine.
Podsjetimo i da se nagrada dodjeljuje na temelju zasebnog pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i prema procjeni Povjerenstva za nagrađivanje.
Valja istaknuti i kako je ovo odvojena nagrada od priznanja koje dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO). Naime, Agencija će 7. i 8. listopada podijeliti priznanje Oskar zvanja nastavnicima koji su napredovali kroz proteklu godinu, a popis takvih možete pronaći ovdje.
Provjerite svoje mailove: Nekim učiteljima i nastavnicima stigle su izvrsne vijesti
Ministarstvo je poslalo obavijesti ovogodišnjim dobitnicima nagrada za Dan učitelja. Nagradu će dobiti 518 odgojno-obrazovnih radnika.
11:04 4 d 01.10.2026
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Kategorije i aktivnosti koje se vrednuju na temelju pravilnika su mentorstvo učenicima na natjecanjima i to na državnoj i međunarodnoj razini, kao i predavanja, radionice i edukacije, ali i dijeljenje primjera dobre prakse metoda poučavanja na mrežnim stranicama škole ili portalima. Bodovi se prikupljaju i kroz rad u stručnim vijećima i udrugama koje unapređuju struku ili, primjerice, udrugama koje rade s djecom i mladima te darovitim i učenicima s teškoćama. Nastavnici koji ulaze u konkurenciju za ovu nagradu mogu poslati i dokaze o tome koje su stručne članke, nastavne materijale i obrazovne sadržaje objavili u proteklom razdoblju.
Boduje se u sklopu dodjele nagrade i vođenje, koordiniranje ili sudjelovanje u projektima u području odgoja i obrazovanja. Kategorija kroz koju se prikupljaju bodovi je i ona za unaprjeđenje rada škole – primjerice, ako je nastavnik uređivao mrežnu stranicu škole, školski list ili organizirao javni događaj vezan uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini. Zadnja kategorija koja se vrednuje u sklopu ove nagrade je rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja. Neke od potkategorija su sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili višoj razini ili osmišljavanju istog, sudjelovanje u eksperimentalnom programu, sudjelovanje u radnim skupinama za izradu strateških dokumenata i slično.
Istaknimo i da je povjerenstvo koje je ocjenjivalo prijave izabrano iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Odluka o novom povjerenstvu donesena je sredinom 2025., a mandat članova traje tri godine. U nastavku možete vidjeti listu nagrađenih u 2026. kao i iz kojih škola dolaze.
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