Najbolji učitelji poslali važne poruke: 'Ovo nije posao od 8 do 16, razmišljate o učenicima i na godišnjem'

Radimo ovaj posao i do ovdje smo došli jer nam je stalo do učenika i njihovog napretka. Poručila je to ususret godišnjem nagrađivanju odgojno-obrazovnih djelatnika jedna od nagrađenih, učiteljica matematike u Osnovnoj školi 'Bol' u Splitu Martina Galić. Podsjetimo, nagrade je povodom Svjetskog dana učitelja ovog ponedjeljka dodijelilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Nagrađeno je 518 odgojno-obrazovnih djelatnika, čija imena možete pronaći ovdje. Uz priznanje, nagrađeni djelatnici dobit će i novčanu nagradu od 1.327 eura bruto.

Svjetski dan učitelja 2026.

Jedna od nagrađenih, nastavnica Martina Kolovrat iz Katoličke osnovne škole Šibenik u kojoj predaje informatiku, u razgovoru prije dodjele ispričala nam je da je od malih nogu željela raditi ovaj posao i da je posao učitelja za nju zapravo - poziv.

- Tek tada to iskreno radite, sa srcem, rastete s tom djecom, i mislim da sve onda lakše nego da smatrate da je to jedan posao gdje ćete odraditi osam sati. Biti učitelj nije radno vrijeme od 8 do 16 da možete zaboraviti na tu djecu. Dapače, razmišljate o njima i u onim trenucima kada ste na godišnjem, gdje su, što su i kako su. To je poziv i jedino se tada može iz srca raditi, poručila je Kolovrat.