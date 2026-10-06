Upravo je 'otvorena' nova zbornica za nastavnike diljem Hrvatske: 'Znaju više nego što misle da znaju'

Protekli ponedjeljak obilježen je Svjetski dan učitelja, a to je ujedno bio povod da se u OŠ Grigora Viteza predstavi 'Naša zbornica', novi besplatni program koji povezuje učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske.

- U malim online grupama od četiri do šest sudionika učitelji će kroz pet strukturiranih susreta razmjenjivati iskustva i zajedno promišljati teme koje već mijenjaju njihov svakodnevni rad poput korištenja umjetne inteligencije u razredu, mentalnog zdravlja djece, konflikata, odnosa s roditeljima i energetske pismenosti, priopćeno je.

Što je Naša zbornica?

Da je takvo nešto nužno, pokazala je praksa. U školama se često događaju situacije za koje ne postoji jedno točno rješenje. Kroz rješavanje takvih situacija učitelji stječu velika znanja, ali često nemaju prilike stečeno razmijeniti s kolegama iz drugih škola. Ideja je da 'Naša zbornica' prostor školske zbornice širi izvan zidova pojedine škole i tako poveže učitelje koji se možda nikada ne bi susreli.

Dodatni poticaj za pokretanjem ovog programa bili su i rezultati istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, koje je predstavila Iris Marušić, predstojnica Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja i voditeljica projekta TeachWell. Ono je, među ostalim, pokazalo da je čak 87 posto mladih učitelja zadovoljno svojim poslom, a 94 posto osjeća entuzijazam za svoj predmet. Istodobno, 92 posto smatra da njihova profesija nije dovoljno cijenjena u društvu.

- Kvaliteta obrazovanja ponajviše ovisi o kvaliteti učitelja i nastavnika koji svakodnevno rade u našim školama. Njihova je profesionalna uloga vrlo zahtjevna i puno šira od samog poučavanja te uključuje odnose s učenicima i roditeljima, suradnju s kolegama i školskim vodstvom te suočavanje s brojnim administrativnim zahtjevima. Zato je važno kako se učitelji osjećaju na svom poslu i kakvu podršku imaju u suočavanju s profesionalnim izazovima. Dobrobit učitelja nije samo pitanje njihova zadovoljstva poslom. Ona je povezana i sa školskim uspjehom i dobrobiti učenika te je dio šire rasprave o tome kakvo obrazovanje želimo za svoju djecu, istaknula je Marušić.

Od školske zbornice do Naše zbornice

Upravo iz potrebe da se učitelji ne osjećaju sami pred tim izazovima, Osnovna škola Grigora Viteza postala je prvo mjesto susreta Naše zbornice. Tea Celić, ravnateljica te škole kaže da se u vremenu velikih društvenih i moralnih promjena, učitelji u učionicama susreću s brojnim izazovima i često se mogu osjećati frustrirano, usamljeno i prepušteno sebi.

- Upravo me to potaknulo da otvorim vrata naše škole za ovo mjesto u kojem će svaki učitelj, bez obzira na to gdje se nalazi, biti dobrodošao i u kojem će moći podijeliti svoje brige, iskustva i nedoumice s kolegama koji ih razumiju jer se svakodnevno susreću sa sličnim situacijama. Vjerujem da će 'Naša zbornica' biti prostor međukolegijalne podrške, razmjene iskustava i dobre prakse te zajedničkog traženja rješenja. Posebno mi je drago što ta suradnja započinje upravo u našoj školi, naglasila je Celić.

Podršku projektu pružio je E.ON čiji predsjednik Uprave Andreas Rörig poručuje da je važno podržati one koji obrazuju mlade u vremenu brzog tehnološkog razvoja i digitalizacije.

- Naša zbornica učiteljima daje prostor da se povežu, razmjenjuju iskustva i zajedno traže odgovore na promjene koje oblikuju budućnost mladih, Rörig, predsjednik Uprave E.ON-a Hrvatska.

Pet tema, pet razgovora s kolegama

Ovaj besplatni program se sastoji od pet online sesija u trajanju od 90 minuta, pri čemu je svaka posvećena jednoj od pet tema.

- U svakoj skupini sudjeluju četiri do šest učitelja i nastavnika iz različitih škola. Sudionici ne slušaju predavanja niti dobivaju unaprijed pripremljena rješenja. Svaka sesija polazi od teorijskog koncepta, koji grupa potom provjerava kroz vlastita iskustva, perspektive i situacije iz prakse. Razgovor strukturira platforma qohubs, a ono što sudionici dijele ostaje unutar njihove grupe, stoji u priopćenju.

Bitno je za istaknuti i da nakon završenih pet sesija sudionici, učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola, dobivaju certifikat o završenom programu. Dijana Vetturelli, suosnivačica i izvršna direktorica qohubsa, objašnjava zašto je upravo prethodno opisani način rada u središtu programa:

- Ljudi znaju više nego što misle da znaju. Kada ljudi zajedno razgovaraju, oni ne razmjenjuju samo ono što već znaju. Oni stvaraju novo znanje. To je ljudska sposobnost na kojoj smo izgradili qohubs. Mi ne donosimo odgovore, već stvaramo uvjete u kojima oni mogu nastati. A sada zamislite koliko takvog potencijala postoji među desecima tisuća učitelja i nastavnika u Hrvatskoj kaže Vetturelli.

Prijave su otvorene na ovoj poveznici.