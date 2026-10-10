Dio učenika piše nove nacionalne ispite, učiteljice dale različite 'prognoze': 'S tim bi moglo biti problema'

Ove će se školske godine u školama u kojima je uvedena cjelodnevna škola pisati dva nova nacionalna ispita – iz predmeta Prirodoslovlje i Društvo i zajednica. Ovi su predmeti nastali razdvajanjem predmeta Priroda i društvo u cjelodnevnoj školi. Te će nacionalne ispite prema kalendaru učenici četvrtih razreda prvi put pisati 5. ožujka 2027. godine.

Podsjetimo, prema eksperimentalnom programu cjelodnevne škole učenici Prirodoslovlje slušaju od prvog do šestog razreda, nakon čega ga zamjenjuju prirodoslovni predmeti Biologija, Kemija i Fizika. Učenici prvih šest razreda u cjelodnevnoj školi nastavu Prirodoslovlja slušaju dvaput tjedno.

Nastavu predmeta Društvo i zajednica učenici u cjelodnevnoj školi slušaju u prva četiri razreda. Od petog razreda učenici teme iz tog predmeta nastavljaju obrađivati kroz Povijest i Geografiju.