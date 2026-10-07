Imamo popis srednjih škola u kojima je napredovalo najviše profesora: 'Učenici to osjete'

Niti najmoderniji kurikulum ili izvrsno opremljena učionica ne mogu zamijeniti ulogu koju u kvaliteti obrazovanja neke škole ima - nastavnik. Izvrsni nastavnici jedan su od ključnih preduvjeta ne samo dobrih obrazovnih postignuća, nego i centar sustava koji svakom učeniku daje priliku da ostvari svoj potencijal.

Upravo takvi nastavnici ovih će dana u ruke primiti Oskar zvanja. Riječ je o novom priznanju koje dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), a dobit će ga nastavnici koji su u protekloj školskoj godini napredovali u viša zvanja ili obnovili postojeća. Takvih je preko tisuću.

Školsko ozračje koje potiče stručna usavršavanja i napredak nastavnika u nekim je školama dovelo do toga da je u protekloj godini napredovao značajan broj nastavnika. Analizirajući popis dobitnika Oskara zvanja od 6. listopada, na koji su uvršteni nastavnici koji su AZOO-u do tada dostavili privole, došli smo do podatka kako je u dvjema srednjim školama napredovalo osmero, a u drugim dvjema sedmero djelatnika.