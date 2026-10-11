Istovremeno je ravnateljica škole i saborska zastupnica u različitim gradovima. Plaćena za oboje, kako stigne?

Radni je tjedan od 21. do 25. rujna. U utorak u Hrvatskom saboru u Zagrebu sudjeluje na sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. U srijedu na sjednici Odbora za ravnopravnost. U četvrtak ponovno na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. U petak pak na glasanju u sabornici.

Baš tako izgledao je tjedan HDZ-ove saborske zastupnice Anđelke Salopek. Bio bi to uobičajen saborski tjedan s obvezama za koje se treba pripremiti. Zakoni koji se izglasavaju sa obrazloženjima broje stotine stranica, na Odboru za informiranje predstavljalo se šest kandidata za novog ravnatelja HRT-a sa svojim programima rada. Ali uza sve to Salopek je i ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, autom udaljene oko sat i pol, ovisno o gužvi, koja broji 400-tinjak učenika.

Plaćena za rad i u školi i u Saboru. Ni jedan od tih poslova ne obavlja volonterski

Baš kao što saborski posao zahtijeva vrijeme, tako je i za ravnateljski koji je zaposlenje u punom radnom vremenu. Tako je i za Salopek - prema godišnjem planu škole radno vrijeme joj je od 7:30 do 15:30 sati, 40 sati tjedno. Ravnatelji istovremeno nisu učitelji još nekog predmeta, već su posvećeni vođenju škole, planiranju rada, brizi o sigurnosti škole, učenika i nastavnika, zaduženi za predlaganje i vođenje niza dokumenata. Kako govori Zakon o odgoju i obrazovanju, ravnatelj sklapa ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu. Zato postavljamo pitanje kako saborska zastupnica istovremeno uz posao u punom radnom vremenu u školi stigne obavljati i saborski dio.