Učenici se boje ocjena: 'Imaju toliku moć. Čine djecu nesigurnom i anksioznom'

Ocjene imaju toliko moć da je to nenormalno, kazala je u našem podcastu Željka Frković, umirovljena nastavnica s više od 40 godina staža u školi. Prepričava kako danas djeca već u petom razredu brinu o ocjenama jer ako mu ona sruši prosjek, na primjer u Zagrebu neće moći upisati MIOC ili X. gimnaziju. Trend je, o čemu smo već pisali, da roditelji opravdavaju izostanke učenika kada ima ispite, a u pozadini se kriju kalkuliranja upravo za upise u srednje škole.

- Danas ocjena čini djecu nesigurnom i anksioznom. Njih je strah. Boje se da neće imati vremena ispraviti tu ocjenu. I onda pribjegavaju nedolasku na test i odlaganju ispita dok se možda bolje ne spreme ili odu na neke instrukcije. Općenito imamo porast strahova i fobije od škole. Djeca se boje škole, izdvaja naša sugovornica.

U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.