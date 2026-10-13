Problemi u ministarstvu? Pokušali naći stručnjaka za praćenje cjelodnevne škole pa sve poništili

Dio novca koji je Hrvatska za cjelodnevnu školu dobila od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih namjeravalo je koristiti za angažman individualnog konzultanta. On je trebao raditi na praćenju i vrednovanju učinka ovog eksperimentalnog programa koji se provodi u šezdesetak hrvatskih škola.

Poništen postupak odabira konzultanta za evaluaciju cjelodnevne škole

Ljetos je bio otvoren i poziv na koji su se stručnjaci mogli prijaviti, no sada je Ministarstvo obrazovanja – poništilo postupak odabira. Naime, na natječaj je stigla tek jedna prijava. No, povjerenstvo, piše u odluci o poništenju postupka, nije moglo potvrditi ispunjavanje jednog od ključnih zahtjeva.

- Na temelju pregleda dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da nije moguće potvrditi ispunjavanje jednog od ključnih minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva za predmetni angažman, odnosno dokazanu stručnost u kvazi-eksperimentalnim istraživačkim metodama, koje su neposredno povezane s metodologijom i zadacima utvrđenima Opisom projektnog zadatka. Slijedom navedenoga, nisu ispunjeni uvjeti za pozivanje kandidatkinje na pregovore i sklapanje ugovora te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, stoji u odluci o poništenju postupka odabira konzultanta.