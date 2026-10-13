Problemi u ministarstvu? Pokušali naći stručnjaka za praćenje cjelodnevne škole pa sve poništili

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13. listopad 2026.
Ministarstvo je namjeravalo na 200 sati angažirati stručnjaka koji će pratiti učinke cjelodnevne škole. Stigla je jedna prijava, proces je poništen.
Dio novca koji je Hrvatska za cjelodnevnu školu dobila od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih namjeravalo je koristiti za angažman individualnog konzultanta. On je trebao raditi na praćenju i vrednovanju učinka ovog eksperimentalnog programa koji se provodi u šezdesetak hrvatskih škola.
Ljetos je bio otvoren i poziv na koji su se stručnjaci mogli prijaviti, no sada je Ministarstvo obrazovanja – poništilo postupak odabira. Naime, na natječaj je stigla tek jedna prijava. No, povjerenstvo, piše u odluci o poništenju postupka, nije moglo potvrditi ispunjavanje jednog od ključnih zahtjeva.
- Na temelju pregleda dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da nije moguće potvrditi ispunjavanje jednog od ključnih minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva za predmetni angažman, odnosno dokazanu stručnost u kvazi-eksperimentalnim istraživačkim metodama, koje su neposredno povezane s metodologijom i zadacima utvrđenima Opisom projektnog zadatka. Slijedom navedenoga, nisu ispunjeni uvjeti za pozivanje kandidatkinje na pregovore i sklapanje ugovora te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, stoji u odluci o poništenju postupka odabira konzultanta.
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