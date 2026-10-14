Škola zavijena u crno, preminula omiljena učiteljica: 'Najsjajniji osmijeh Vinkovaca sada uveseljava nebo'

Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 2 d 12.10.2026
14. listopad 2026.
Slavica Astaloš, omiljena vinkovačka učiteljica, preminula je u 64. godini života. Koliko je bila cijenjena, svjedoče i poruke oproštaja.
Tužna vijest stiže iz Osnovne škole Vladimira Nazora u Vinkovcima - nakon kratke i teške bolesti u 64. godini života preminula je učiteljica Slavica Astaloš.
- Neizmjerno smo ponosni što je bila važan dio nas, što je toliko voljela svoju Petu školu, ponosila se svima nama, bila divna i dobra učiteljica brojnim generacijama učenika, vedra i vesela uvijek, hrabra i snažna u svojim posljednjim mjesecima! Izražavamo duboku sućut obitelji. Našoj Slavici pokoj vječni i hvala joj za svu ljubav i dobrotu koju nam je nesebično davala! Za let si, Slavice naša, stvorena! Tvoja Peta za pet, poručili su iz vinkovačke škole.
Koliko je učiteljica Slavica Astaloš bila omiljena, svjedoče i poruke sućuti na društvenim mrežama. 'Ode najbolja nastavnica na svijetu', samo je jedna u nizu takvih.
- Draga moja kolegice. Kada sam saznala za tvoju smrt, nisam mogla vjerovati. Govorila sam da je to nemoguće jer ti si tako divna osoba puna života, rado pomagala drugima . Ni sada ne vjerujem da te nema, jako te volim i neka te čuvaju anđeli, jedna je od poruka.
Oni koji su je poznavali, učiteljicu Slavicu opisuju kao ženu koja je 'zračila posebnošću, dobrotom, ljudskošću i nevjerojatnom toplinom', uz zaključak da je malo ljudi poput nje, ali zauvijek ostavljaju trag u sjećanju.
- Najsjajniji osmijeh Vinkovaca sada uveseljava nebo. Najdraža učiteljice generacija, zauvijek ćete nam nedostajati. Obitelji iskrena sućut. Počivali u miru Božjem, stoji u jednoj od poruka.
Ispraćaj omiljene učiteljice bit će 15. listopada u 13 sati na Gradskom groblju u Vinkovcima.
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 2 d 12.10.2026
Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?
09:06 2 d 12.10.2026
Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr
Koliko su brucoši spremni za faks nakon srednje škole? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo i o tome što mogu učiniti škole i fakulteti.
09:06 5 d 09.10.2026
Čestitamo, stigla je diploma kući: Evo posljednje stvari koju roditelji još trebaju riješiti
Završetak studija i dolazak diplome kući velika je stvar za cijelu obitelj. Dok traje slavlje, na vrata polako kucaju i neke nove obaveze.
12:37 6 d 08.10.2026
Student si i ne stigneš raditi? Postoji rješenje
Samostalan život sa sobom nosi puno više razmišljanja o financijama. Naš protagonist već u prvom tjednu studija razmišlja o legalnoj prečici do novca.
16:20 7 d 07.10.2026
Ulazak u novu akademsku godinu: FOI uz novu dekanicu najavljuje milijunska ulaganja i širenje kapaciteta
Fakultet organizacije i informatike predstavio je novu Upravu i velike projekte koje očekuju.
09:21 7 d 07.10.2026
Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
15:52 9 d 05.10.2026
Ugasi buku oko sebe: U Hrvatsku stigao novi model slušalica s pametnim poništavanjem buke i prostornim zvukom
Nova serija bežičnih slušalica spaja adaptivno poništavanje buke, snažan zvuk i jednostavno povezivanje s različitim uređajima.
16:16 9 d 05.10.2026
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 12 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 13 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 14 d 30.09.2026
Problemi u ministarstvu? Pokušali naći stručnjaka za praćenje cjelodnevne škole pa sve poništili
Ministarstvo je namjeravalo na 200 sati angažirati stručnjaka koji će pratiti učinke cjelodnevne škole. Stigla je jedna prijava, proces je poništen.
11:31 1 d 13.10.2026
Istovremeno je ravnateljica škole i saborska zastupnica u različitim gradovima. Plaćena za oboje, kako stigne?
Škola je u Ogulinu, dok naknade za stanarinu i odvojeni život dobiva za Zagreb. Kako Anđelka Salopek (HDZ) stigne biti ravnateljica i zastupnica?
10:03 3 d 11.10.2026
Mogu li nastavnici na godišnji tijekom nastave? Donosimo odgovor
Zaposlenici u javnim službama imaju pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji. To vrijedi i za nastavnike.
10:14 4 d 10.10.2026
Dio učenika piše nove nacionalne ispite, učiteljice dale različite 'prognoze': 'S tim bi moglo biti problema'
Dok je Ivana Ždero za razdvajanje predmeta i kaže da će učenici lakše učiti, Daniela Jovanović je skeptična i očekuje probleme s jednim od predmeta.
10:09 4 d 10.10.2026
Učenici se boje ocjena: 'Imaju toliku moć. Čine djecu nesigurnom i anksioznom'
Umirovljena nastavnica s 40 godina staža u školi kaže kako danas ocjene djecu čine nesigurnom. Ocjene imaju preveliku moć, navodi.
09:50 4 d 10.10.2026
Naselje na Trešnjevki sa 100 godina povijesti: Bila su 3 tipa kuća i niz pravila koja su svi morali poštovati
Naselje Prve hrvatske štedionice nastalo je 1930-ih godina, a kuće u nizu i danas čuvaju vrijednu arhitektonsku priču.
16:14 6 h 14.10.2026
Država prodaje veliku nekretninu u Međimurju: Kuća, gospodarske zgrade i zemljište za više od 600.000 eura
Zbog dugovanja prema državi na dražbi se prodaje vrijedna nekretnina s kućom, gospodarskim zgradama i zemljištem.
16:09 6 h 14.10.2026
Koliko HZMO daje za promotivne materijale: Na popisu torbe, termosice, kišobrani...
Zavod za mirovinsko osiguranje sredstva troši i na promotivne materijale. Kupuju tako 500 fascikala, ali i šalice, notese, olovke...
16:41 5 h 14.10.2026
Hanfa opomenula jednu od najstarijih tekstilnih tvornica: Tajili važne poslovne podatke
Iz Hanfe su izdali opomenu Čateksu zbog nedostavljanja povlaštenih informacija vezanih uz pregovore o preuzimanju od investitora SQ Capitala.
16:38 5 h 14.10.2026