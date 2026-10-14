Škola zavijena u crno, preminula omiljena učiteljica: 'Najsjajniji osmijeh Vinkovaca sada uveseljava nebo'

Tužna vijest stiže iz Osnovne škole Vladimira Nazora u Vinkovcima - nakon kratke i teške bolesti u 64. godini života preminula je učiteljica Slavica Astaloš.

- Neizmjerno smo ponosni što je bila važan dio nas, što je toliko voljela svoju Petu školu, ponosila se svima nama, bila divna i dobra učiteljica brojnim generacijama učenika, vedra i vesela uvijek, hrabra i snažna u svojim posljednjim mjesecima! Izražavamo duboku sućut obitelji. Našoj Slavici pokoj vječni i hvala joj za svu ljubav i dobrotu koju nam je nesebično davala! Za let si, Slavice naša, stvorena! Tvoja Peta za pet, poručili su iz vinkovačke škole.

Koliko je učiteljica Slavica Astaloš bila omiljena, svjedoče i poruke sućuti na društvenim mrežama. 'Ode najbolja nastavnica na svijetu', samo je jedna u nizu takvih.

- Draga moja kolegice. Kada sam saznala za tvoju smrt, nisam mogla vjerovati. Govorila sam da je to nemoguće jer ti si tako divna osoba puna života, rado pomagala drugima . Ni sada ne vjerujem da te nema, jako te volim i neka te čuvaju anđeli, jedna je od poruka.

Oni koji su je poznavali, učiteljicu Slavicu opisuju kao ženu koja je 'zračila posebnošću, dobrotom, ljudskošću i nevjerojatnom toplinom', uz zaključak da je malo ljudi poput nje, ali zauvijek ostavljaju trag u sjećanju.

- Najsjajniji osmijeh Vinkovaca sada uveseljava nebo. Najdraža učiteljice generacija, zauvijek ćete nam nedostajati. Obitelji iskrena sućut. Počivali u miru Božjem, stoji u jednoj od poruka.

Ispraćaj omiljene učiteljice bit će 15. listopada u 13 sati na Gradskom groblju u Vinkovcima.