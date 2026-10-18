Učitelji više ne polažu prijemni: Student bi uveo psihološku procjenu i razgovor

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studira 2.751 studentica, dok je muških studenata svega 106. No, baš je jedan od njih izabran za novog studentskog predstavnika, odnosno predsjednika Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta.

- Moje iskustvo na Učiteljskom fakultetu dosad je jako pozitivno i nikada nisam imao osjećaj da je to što sam muški student na bilo koji način problem. Oduvijek sam se vidio u učiteljskom pozivu, tako da je moj odabir fakulteta bio prirodan korak. Profesori i kolege vrlo su pristupačni, a reakcije okoline na moj izbor studija su pozitivne. Ako bih morao izdvojiti neku posebnost, rekao bih da na Fakultetu teško možete ostati neprimijećeni. Profesori vas uglavnom poznaju, a kolegice će vam često prići i srdačno vas pozdraviti, čak i kada vi u tom trenutku ne uspijete povezati lice s imenom. To može biti prednost, ali i mali izazov, osobito ako ste introvertiraniji, govori nam novi predsjednik Emanuel Grbac.

'Ako se prepoznaju u tom pozivu, to treba biti najvažniji kriterij pri odabiru'

Grbac ističe da odabir studija i budućeg zanimanja treba proizlaziti iz osobnih interesa, sposobnosti i želje za tim poslom, a ne iz društvenih stereotipa o tome što je muško, a što žensko zanimanje. Rad s djecom, naglašava, iznimno je odgovoran i vrijedan poziv u kojem mogu jednako uspješno sudjelovati i muškarci i žene.