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Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet protiv ravnateljice i saborske zastupnice

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

15. listopad 2026.

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Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet protiv ravnateljice i saborske zastupnice

Anđelka Salopek, ravnateljica i saborska zastupnica | foto: Povjerenstvo, HDZ

Je li Anđelka Salopek, ravnateljica škole koja je istovremeno saborska zastupnica, pogrešno popunila imovinsku karticu?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je nakon našeg upita predmet protiv Anđelke Salopek (HDZ), ravnateljice Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin koja je istovremeno saborska zastupnica. Naime, prema javno dostupnoj imovinskoj kartici Salopek oba ta posla obavlja profesionalno. Plaću u imovinskoj, kako stoji u samoj imovinskoj kartici, unijela je samo za posao saborske zastupnice, dok je za onu u školi napisala da postoji, ali nije unijela iznos. Tako je vidljivo u njezinim imovinskim karticama predanima u 2024., 2025. i 2026. godini.

- Sukladno članku 11. stavku 5. i članku 12. stavku 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, obveznica Anđelka Salopek dužna je u imovinskoj kartici istinito i potpuno prijaviti sve ostvarene plaće. Ukoliko je obveznica u razdoblju na koje se imovinska kartica odnosi primala i plaću za obavljanje poslova ravnateljice škole, dužna je prijaviti i tu plaću. Ujedno Vas obavještavamo da je u odnosu na okolnosti navedene u Vašem upitu pred Povjerenstvom otvoren predmet protiv obveznice Anđelke Salopek, stoji u odgovoru na naš upit iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Imovinska kartica Anđelke Salopek | foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Nakon upita Salopek kaže da je to zapravo njezina ravnateljska plaća

Salopek na naš upit odgovara kako plaća koju je unijela u imovinsku, bruto iznosa 3.590,20 eura odnosno neto 2.417,73 eura, jest zapravo plaća za posao ravnateljice. No, u imovinsku je tu plaću unijela u rubriku 'Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica', što je posao saborske zastupnice. 

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