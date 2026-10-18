Šest djelatnica istog vrtića ostvarilo veliki uspjeh, ali imaju i upozorenje: 'Trebamo se zapitati'

Osim djelatnika škola, u viša zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika mogu napredovati i djelatnici dječjih vrtića. Onima koji su napredovali ili obnovili više zvanje, Agencija za odgoj i obrazovanje nedavno je dodijelila i priznanje Oskar zvanja. Analizirali smo popis dobitnika i došli do podatka da je vrtić s najviše napredovalih djelatnica u protekloj godini Dječji vrtić 'Vjeverica' u Zagrebu.

Ondje je ukupno napredovalo šest djelatnica. Tri su odgojiteljice, psihologinja i logopedinja, a uz njih i ravnateljica Martina Jelić. Za srednja.hr kaže – čast joj je biti dio ovakvog kolektiva, a brojčanost napredovalih veliko je priznanje za vrtić, kao i potvrda da grade okruženje u kojem se cijene znanje, inicijativa i profesionalni razvoj.

- Ponosna sam na znanje, predanost i inicijativu svojih suradnika. I sama sam ove godine napredovala u zvanje mentorice pa mi je posebno drago što mogu vlastitim primjerom pokazati da profesionalni razvoj traje tijekom cijele karijere. Smatram da je naša najveća vrijednost to što se ne razvijamo samo kao pojedinci, nego zajedno, a od toga najviše koristi imaju djeca i kvaliteta rada cijele ustanove, ističe Jelić.