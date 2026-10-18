Šest djelatnica istog vrtića ostvarilo veliki uspjeh, ali imaju i upozorenje: 'Trebamo se zapitati'

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13:53 2 d 15.10.2026
18. listopad 2026.
Šest djelatnica zagrebačkog vrtića dobilo je priznanje za svoj rad. Ravnateljica je ponosna, ali upozorava na problem koji sve više pogađa vrtiće.
Osim djelatnika škola, u viša zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika mogu napredovati i djelatnici dječjih vrtića. Onima koji su napredovali ili obnovili više zvanje, Agencija za odgoj i obrazovanje nedavno je dodijelila i priznanje Oskar zvanja. Analizirali smo popis dobitnika i došli do podatka da je vrtić s najviše napredovalih djelatnica u protekloj godini Dječji vrtić 'Vjeverica' u Zagrebu.
Ondje je ukupno napredovalo šest djelatnica. Tri su odgojiteljice, psihologinja i logopedinja, a uz njih i ravnateljica Martina Jelić. Za srednja.hr kaže – čast joj je biti dio ovakvog kolektiva, a brojčanost napredovalih veliko je priznanje za vrtić, kao i potvrda da grade okruženje u kojem se cijene znanje, inicijativa i profesionalni razvoj.
- Ponosna sam na znanje, predanost i inicijativu svojih suradnika. I sama sam ove godine napredovala u zvanje mentorice pa mi je posebno drago što mogu vlastitim primjerom pokazati da profesionalni razvoj traje tijekom cijele karijere. Smatram da je naša najveća vrijednost to što se ne razvijamo samo kao pojedinci, nego zajedno, a od toga najviše koristi imaju djeca i kvaliteta rada cijele ustanove, ističe Jelić.
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Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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