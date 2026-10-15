Hoće li u 2027. rasti plaće u prosvjeti? Poznato kad kreću pregovori, sindikati otkrili što očekuju

Već 1.400 dana nema granskih kolektivnih ugovora, a velika su očekivanja i od rasta osnovica plaće za 2027., upozorili su u četvrtak čelnici 11 sindikata javnih službi. Predstavnici djelatnika u zdravstvu, osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, u znanosti, socijalnoj skrbi i kulturi upozorili su još jednom na, kako kažu, 'apsolutno degradiranje kolektivnog pregovaranja'.

U ponedjeljak sastanak sindikata i Vlade oko rasta osnovice u 2027.

Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, otkrio je da im je tek jučer, a nakon što su najavili konferenciju za medije, iz Vlade stigao poziv na pregovarački sastanak oko temeljnog kolektivnog ugovora. Održat će se u ponedjeljak u 13 sati. Temeljnim kolektivnim ugovorima regulirana su materijalna prava, uključujući i ono ključno - osnovica za izračun plaće.

- Osnovica je trenutačno jedini generator rasta plaća u javnim službama. Tu su i materijalna prava – božićnica, regres, uskrsnica, topli obrok o kojem godinama razgovaramo, ali Vlada ga ne želi uključiti. Tim pregovorima mi svake godine zapravo postavljamo nekakva primanja, određujemo egzistencijalni standard naših članova za iduću godinu. Ti pregovori svake bi godine trebali započeti krajem rujna. S obzirom na to da nas Vlada nije zvala, ovih 11 sindikata je skoro mjesec dana pisalo požurnice, rekao je Kroflin.

Očekivanja sindikalne strane su, dodao je, velika, prvenstveno da se pristup Vlade drastično promijeni u odnosu na zadnje dvije godine. Podsjetio je da ranijih godina nitko od ovih 11 sindikata nije prihvatio ponudu Vlade oko rasta plaća jer su ponude bile 'vrlo loše'. Vlada je protekle godine, podsjetimo, samostalno odlučila da će osnovica za obračun plaće u javnom sektoru rasti u tri navrata, svaki puta po jedan posto. Idući i posljednji val povećanja je u prosincu, s isplatom u siječnju 2027. Tada će trenutačna osnovica od 1.025 eura bruto porasti na 1.035 eura bruto.

- Istodobno, prosječan rast plaća u privredi u prvih sedam mjeseci iznosi 10 posto. Istovremeno imate ponovno jačanje rasta cijena posljednjih mjeseci i vrlo vjerojatno će na razini cijele godine biti oko 4,5 do 5 posto. Dakle, imate rast osnovice 1+1, s druge strane imate inflaciju koja je 5 i imate rast svih drugih plaća koji je 10. Takva situacija za nas je u 2027. apsolutno neprihvatljiva, rekao je Kroflin dodavši da su se koeficijenti već istopili.

Podsjetili na Plenkovićeve izjave za vrijeme štrajka u ZET-u

Dodao je i da ima velika očekivanja od ministra Tomislava Ćorića i premijera Andreja Plenkovića, koji je prije nekoliko dana u Saboru nabrajao uspjehe Vlade, uključujući i rast BDP-a i uredne javne financije. Podsjetio je i na Plenkovićeve riječi tijekom štrajka u ZET-u, čiji zaposlenici također čekaju kolektivni ugovor.

- Premijer je poslao jednu poruku koja se nama jako svidjela, rekao je čelnicima gradskih poduzeća i gradskoj vlasti – posvetite se socijalnom dijalogu i dogovorite se sa zaposlenicima. Očekujemo da će tu poruku, ali malo čvršće, poslati svojim ministrima Ćoriću i Ružiću i reći 'posvetite se socijalnom dijalogu i dogovorite se s ljudima s kojima nemamo kolektivni ugovor 1.400 dana'. Držimo ga za riječ i nadamo se da će biti konzistentan, kazao je Kroflin.

Na pitanje novinara s kakvim zahtjevima planiraju doći na pregovore, budući da je premijer rekao da očekuje da oni budu realni, rekao je da je to 'natuknuo' iznoseći podatke o inflaciji i rastu plaća u privredi.

- Načelno znamo koji su nam zahtjevi, ali nećemo sada, a vjerojatno niti nakon prvog sastanka, izlaziti s njima. Dopustite nam malo da vidimo kakva je dinamika s druge strane, rekao je Kroflin zaključivši da u ove pregovore idu s dobrom vjerom.