U osnovnoj prolazili s trojkom pa upisali gimnaziju, mogu li pratiti nastavu? 'Imala sam takve učenike'

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13:53 2 d 15.10.2026
17. listopad 2026.
Može li učenik s trojkama pratiti gimnazijski program? Bivša ravnateljica zagrebačke gimnazije objašnjava zašto odgovor nije jednostavan.
U 2026. godini devet srednjih škola provodilo je dodatni prijemni ispit za upise. Sve su u Zagrebu, a prijemni su provodile za upis svojih gimnazijskih programa. Razlog: zbog prevelikog broja osmaša s prosjekom 5,0 koji su konkurirali na upisima imale su poteškoća s rangiranjem učenika.
Međutim, diljem Hrvatske, izvan Zagreba, postoje gimnazije koje su učenici mogli upisati s trojkama, pokazala je naša nedavna analiza. O tome smo u podcastu razgovarali sa Željkom Frković, donedavnom ravnateljicom X. gimnazije 'Ivan Supek' u Zagrebu. I to je jedna od škola koje zadnjih nekoliko godina provode prijemni. Pitali smo je misli li da učenik koji je imao trojke može razumjeti i pratiti gimnazijski program te završiti gimnaziju.
- Zavisi kakva je ta trojka. Kod nas je ocjena dovoljno subjektivna, tako da profesor koji je zahtjevan i tražio je od učenika, zahtijevao je da to rade s razumijevanjem i kvalitetno, ističe Frković koja je ujedno i sama nastavnica fizike i matematike.
Dodaje da učenik, ako je trojka kvalitetna i zaslužena, možda i može pratiti gradivo.
- Zašto ne? Pa nekad su učenici s trojkom, ja sam takve učenike imala, upisivali matematičku gimnaziju i uredno završavali fakultete. Ta ocjena ima značenje dobar. Ocjena dva. Pa nije to dva, to je dovoljan. Profesor mora znati kad je ta dvojka potrebna. Znači, ona pokazuje da je učenik savladao dovoljno gradiva da može nastaviti pratiti idući razred. Ako on nije savladao, onda ne može imati dovoljan. Tako da je danas nastao kupus svega - tri, dva, to je sramota dobiti, kao da te ocjene ne postoje. Što ćemo samo četvorke i petice davati? Nije jednoznačno odgovoriti na to pitanje, rekla bih i da može i da će mu biti teško. Zavisi, zaključila je Frković.
Cijeli podcast pogledajte u nastavku.
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Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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