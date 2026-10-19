Na listi 518 najboljih nastavnika pet ih je iz iste srednje: 'Ako voliš posao, učenik će voljeti tvoj predmet'

I ove je godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Nagrada se dodjeljuje povodom Dana učitelja, a na listi je ove godine bilo 518 djelatnika osnovnih i srednjih škola. Cilj je tako honorirati one koji svojim radom daju izniman doprinos odgojno-obrazovnom sustavu.

Četiri škole ove godine imaju najviše nagrađenih djelatnika, po pet, a u serijalu članaka u nadolazećim danima donosimo priče o nastavnicima tih škola. Prva od njih je Srednja škola Ban Josip Jelačić iz Zaprešića, koja se i protekle godine istaknula po broju nagrađenih.

Nastavnica Kramarić osmi je put na listi

Među nagrađenim nastavnicima zaprešićke srednje škole je nastavnica Zdravka Kramarić, profesorica hrvatskog jezika. I to osmu godinu zaredom.



- Da, i ove sam se godine našla među nagrađenim odgojno-obrazovnim radnicima u Republici Hrvatskoj, što me, naravno, obradovalo već osmu godinu zaredom. Ovaj je posao zaista poziv i lijepo se naći među onima koji ga doživljavaju upravo na taj način. Svaki naš bod, prepoznat ili neprepoznat, kao rezultat dodatnoga rada, na kraju se itekako vidi među učenicima jer svako nastavničko 'iskakivanje' iz svojevrsne rutine svoj pravi oblik doživi upravo u učionici, a roditelj koji podupire svoje dijete i prepušta ga s povjerenjem dobrome nastavniku, ne bi si trebao postavljati pitanja o upitnosti kvalitete rada nastavnika, navodi profesorica Kramarić.