U top školama u državi po broju najboljih učitelja je i karlovačka: 'Priče o praznicima ne drže vodu'

Iza državne nagrade koju svake godine povodom Dana učitelja dobiva petstotinjak najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika, kriju se sati nevidljivog rada, a danas više nije dovoljno samo odraditi nastavu. Navode to za srednja.hr ravnateljica i učiteljice Osnovne škole 'Braća Seljan' u Karlovcu.

Drugi je ovo dio našeg serijala o školama iz kojih dolazi najviše ovogodišnjih laureata. Četiri škole imaju po petero nagrađenih djelatnika, a među njima je i ova karlovačka. Prošle godine, započinje ravnateljica Jasmina Budinski, imali su četiri nagrađene učiteljice pa se može zaključiti da to više za OŠ 'Braća Seljan' nije slučajnost, nego potvrda kontinuiranog rada.

- Ponosna sam na njih kao njihova ravnateljica. U današnje vrijeme, koje je dosta zahtjevno, više nije dovoljno samo odraditi nastavu. Ako učitelj ulaže u sebe, kontinuirano se usavršava i želi nešto više - onda rezultat ne izostaje. Svi učitelji u našoj školi imaju moju podršku u svemu. I sama sam, kao učiteljica, bila mentor i znam koliko mi je to značilo kao potvrda moga rada, kaže Budinski.