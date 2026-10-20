Zbornica U top školama u državi po broju najboljih učitelja je i karlovačka: 'Priče o praznicima ne drže vodu'

U top školama u državi po broju najboljih učitelja je i karlovačka: 'Priče o praznicima ne drže vodu'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

20. listopad 2026.

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U top školama u državi po broju najboljih učitelja je i karlovačka: 'Priče o praznicima ne drže vodu'

Nagrađene učiteljice iz OŠ 'Braća Seljan' u Karlovcu | foto: privatna arhiva

Iz Osnovne škole 'Braća Seljan' u Karlovcu stiže čak pet djelatnica koje su u 2026. nagrađene povodom Dana učitelja.

Iza državne nagrade koju svake godine povodom Dana učitelja dobiva petstotinjak najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika, kriju se sati nevidljivog rada, a danas više nije dovoljno samo odraditi nastavu. Navode to za srednja.hr ravnateljica i učiteljice Osnovne škole 'Braća Seljan' u Karlovcu.

Drugi je ovo dio našeg serijala o školama iz kojih dolazi najviše ovogodišnjih laureata. Četiri škole imaju po petero nagrađenih djelatnika, a među njima je i ova karlovačka. Prošle godine, započinje ravnateljica Jasmina Budinski, imali su četiri nagrađene učiteljice pa se može zaključiti da to više za OŠ 'Braća Seljan' nije slučajnost, nego potvrda kontinuiranog rada.

- Ponosna sam na njih kao njihova ravnateljica. U današnje vrijeme, koje je dosta zahtjevno, više nije dovoljno samo odraditi nastavu. Ako učitelj ulaže u sebe, kontinuirano se usavršava i želi nešto više - onda rezultat ne izostaje. Svi učitelji u našoj školi imaju moju podršku u svemu. I sama sam, kao učiteljica, bila mentor i znam koliko mi je to značilo kao potvrda moga rada, kaže Budinski.

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