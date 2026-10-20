Školu potresla vijest o preranoj smrti nastavnika (46): 'Bio si ljudina i čovjek nježnog srca'

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16:36 1 d 19.10.2026
20. listopad 2026.
U 46. godini života preminuo je nastavnik Željko Šebeštjan, profesor mentor Tehničke škole Čakovec.
Tužni su dani u Tehničkoj školi Čakovec - u 46. godini života preminuo je nastavnik Željko Šebeštjan, profesor mentor. Izvijestila je to Općina Kotoriba, gdje je bio općinski vijećnik već više od dvadeset godina.
- Ostaje upamćen kao stručnjak, mentor i vijećnik koji je svojim radom, prijedlozima i jasnim stavovima doprinosio boljitku Kotoribe. Za sobom ostavlja neizbrisiv trag u lokalnoj zajednici i obrazovanju, izvijestila je općina.
Dirljiv nekrolog objavila je i Tehnička škola Čakovec na svojim društvenim mrežama, poručivši da je 'ostavio trag koji vrijeme neće izbrisati'. U školi nije radio ni cijelo desetljeće, no njegovi kolege kažu da je postao važan dio njihove svakodnevice.
- Nikad miran, nikad besposlen, uvijek u pokretu, uvijek spreman pomoći – i to ne samo kada bi te netko zamolio nego i onda kada si sam prepoznao da je pomoć potrebna. Bio si britak na riječima, znao si gotovo svakoga, a još je više ljudi kojima si na neki način pomogao. Uvijek si imao neku informaciju, odgovor, priču ili rješenje, a ako ih nisi imao, znao si koga nazvati. Činilo se da nema teme o kojoj ne znaš barem nešto, pišu iz Tehničke škole Čakovec čiji je nastavnik danas sahranjen.
Opisuju ga kao osobu koja je imala svoj stav, a često ga je koristio kada bi trebalo braniti slabije i stati na stranu pravde.
- Bio si ljudina. Velik čovjek, velikim slovima, a istodobno čovjek nježnog srca. Onaj koji je svojom pojavom, riječima i djelima zauzimao prostor, ali još više mjesta ostavljao u ljudima svojom dobrotom, pomaganjem i svime što si činio za druge. Tužni smo što je došlo vrijeme da napokon odahneš i smiriš se. Da više ne moraš nikamo žuriti, nikome pomagati, ništa rješavati. Hvala ti za sve što si bio i za sve što si ostavio iza sebe. Za svaku pomoć, svaku riječ i svaki trag koji si utisnuo u naše živote. Bio si više od kolege, a mnogima pravi prijatelj. Počivaj u miru, dragi Željko, poručili su iz Tehničke škole.
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