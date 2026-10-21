Osam puta proglašena je jednom od najboljih učiteljica u Hrvatskoj: Pridružile su joj se i četiri kolegice

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21. listopad 2026.
Pet učiteljica Osnovne škole Šime Budinića u Zadru ove je godine završilo na listi najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj.
Njihov rad ne završava posljednjim školskim zvonom. Ostaju dulje u učionicama, pripremaju projekte, vode učenike na terensku nastavu, potiču ih na istraživanje i ohrabruju kada im nešto ne ide.
Za mnogo toga što rade ne dobivaju posebna priznanja, ali pet učiteljica Osnovne škole Šime Budinića u Zadru ove je godine dobilo potvrdu da njihov dodatni trud nije prošao nezapaženo. Našle su se među 518 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj, a njihova škola time je ušla među četiri škole u državi s najviše nagrađenih zaposlenika.
Otkako je 2019. uvedena nagrada za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike, Anita Mustać iz Osnovne škole Šime Budinića u Zadru svaki je puta uvrštena na tu listu.
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