Osam puta proglašena je jednom od najboljih učiteljica u Hrvatskoj: Pridružile su joj se i četiri kolegice

Njihov rad ne završava posljednjim školskim zvonom. Ostaju dulje u učionicama, pripremaju projekte, vode učenike na terensku nastavu, potiču ih na istraživanje i ohrabruju kada im nešto ne ide.

Za mnogo toga što rade ne dobivaju posebna priznanja, ali pet učiteljica Osnovne škole Šime Budinića u Zadru ove je godine dobilo potvrdu da njihov dodatni trud nije prošao nezapaženo. Našle su se među 518 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj, a njihova škola time je ušla među četiri škole u državi s najviše nagrađenih zaposlenika.

Osam puta zaredom uvrštena je na listu najboljih

Otkako je 2019. uvedena nagrada za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike, Anita Mustać iz Osnovne škole Šime Budinića u Zadru svaki je puta uvrštena na tu listu.