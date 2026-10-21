Zbornica Osam puta proglašena je jednom od najboljih učiteljica u Hrvatskoj: Pridružile su joj se i četiri kolegice

Osam puta proglašena je jednom od najboljih učiteljica u Hrvatskoj: Pridružile su joj se i četiri kolegice

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

21. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Osam puta proglašena je jednom od najboljih učiteljica u Hrvatskoj: Pridružile su joj se i četiri kolegice

OŠ Šime Budinića Zadar | foto: privatna arhiva

Pet učiteljica Osnovne škole Šime Budinića u Zadru ove je godine završilo na listi najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj.

Njihov rad ne završava posljednjim školskim zvonom. Ostaju dulje u učionicama, pripremaju projekte, vode učenike na terensku nastavu, potiču ih na istraživanje i ohrabruju kada im nešto ne ide.

Za mnogo toga što rade ne dobivaju posebna priznanja, ali pet učiteljica Osnovne škole Šime Budinića u Zadru ove je godine dobilo potvrdu da njihov dodatni trud nije prošao nezapaženo. Našle su se među 518 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj, a njihova škola time je ušla među četiri škole u državi s najviše nagrađenih zaposlenika.

Osam puta zaredom uvrštena je na listu najboljih

Otkako je 2019. uvedena nagrada za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike, Anita Mustać iz Osnovne škole Šime Budinića u Zadru svaki je puta uvrštena na tu listu.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.