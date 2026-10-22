Provedena velika analiza modularne, uočene prednosti, ali i znatne teškoće: 'Zahtijeva dogovor nastavnika'

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22. listopad 2026.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je evaluaciji na temelju anketa i fokus grupa. Izdvojili su na čemu treba raditi.
Prošle školske godine modularna nastava ušla je u sve razrede strukovnih srednjih škola. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u svibnju je provela evaluaciju provedbe modularne nastave, čiji su rezultati sad predstavljeni. Glavni zaključak evaluacije je da prva godina provedbe pokazuje da su osnovni obrasci modularne nastave uspostavljeni, ali da ona još nije dovoljno ujednačena među školama, sektorima i kvalifikacijama.
Gotovo dvije trećine učenika (64,5 posto) smatra da se nastavnici trude i dobro organiziraju nastavu, a prosječna ocjena koju su dali modularnoj je 3,71. Većini učenika (69,6 posto) jasno je što trebaju naučiti i koje vještine trebaju razviti.
- Učenici povoljnije vrednuju nastavu kada uočavaju njezinu vezu sa stvarnim radnim situacijama. Tu vezu treba jasno pokazati zadacima iz struke, praktičnim radom i suradnjom s poslodavcima, navedeno je u evaluaciji.
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