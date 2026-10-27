Najtužnija objava velike gimnazije: 'Preminula je naša draga profesorica i prijateljica'

Velika tuga u III. gimnaziji u Osijeku – nakon kratke i teške bolesti u 56. godini života preminula je nastavnica kemije Silvija Krnić.

- S velikom tugom u srcu javljamo da je naša draga profesorica, draga kolegica i draga prijateljica Silvija Krnić preminula. Pokop će se održati u srijedu, 28. listopada 2026. u 11 sati na groblju Mađarska Retfala. Iskrena sućut obitelji. Počivala u miru i hvala ti na svemu, draga Silvija, stoji u objavi škole.

Osim po dobroti po kojoj će je pamtiti njezini kolege, nastavnica Krnić ostat će zapamćena i po profesionalnim uspjesima. Njezini učenici postizali su izvrsne rezultate na natjecanjima iz kemije, a mentorirala je i neke od državnih prvaka.

Diplomirala je 2002. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a tijekom rada u školi napredovala je do zvanja izvrsne savjetnice. Silvija Krnić je i koautorica nekoliko udžbenika i zbirki zadataka iz kemije za prva tri razreda gimnazije pod nakladništvom izdavačke kuće Alfa.