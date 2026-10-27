Sabor razjasnio što prima zastupnica i ravnateljica škole, oglasio se predsjednik školskog odbora

Saborska zastupnica HDZ-a i ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Ogulinu Anđelka Salopek plaćena je za oba ta rada. Konkretno, kako nam je sama objasnila, u školi prima plaću, dok u Saboru prava i naknade koje joj pripadaju. Već smo izvijestili da je da joj je za posao zastupnice u 2025. godini isplaćeno 11.124 eura, što za stanarinu, što za odvojeni život, režije, vožnju automobilom i cestarinu. Sada su i iz Hrvatskog sabora u odgovoru za srednja.hr razjasnili što konkretno prima na toj dužnosti.

U školi prima plaću, u Saboru razliku plaće, zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život

- Zastupnica Anđelka Salopek u Hrvatskome saboru prima razliku plaće, zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život. Razlika plaće utvrđuje se između plaće koju bi ostvarila na temelju obnašanja dužnosti zastupnice Hrvatskoga sabora i manje plaće koju ostvaruje u Osnovnoj školi Ivane-Brlić Mažuranić, Ogulin, pojašnjavaju iz Hrvatskog sabora na naš upit.

Naime, nakon našeg upita Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv zastupnice Salopek. Postavlja se pitanje je li pogrešno ispunila imovinsku karticu. Naime, prema javno dostupnoj imovinskoj kartici Salopek oba ta posla obavlja profesionalno. Plaću u imovinskoj, kako stoji u imovinskoj kartici, unijela je samo za posao saborske zastupnice, dok je za onu u školi napisala da postoji, ali nije unijela iznos.