Cjelodnevna škola konačno je dobila ocjenu, a otkriveni su i brojni problemi: Ovo su rezultati velike analize

Čvrsta četvorka, odnosno prosječna ocjena 3,97, rezultat je kojim su učitelji, ravnatelji i stručni suradnici ocijenili eksperimentalni program cjelodnevne škole u školama u kojima se provodi. U njega je do listopada 2026. utrošeno preko 49 milijuna eura, a eksperiment traje u šezdesetak škola diljem Hrvatske.

Prilikom uvođenja 2023. podigao je puno prašine, a podignuta je i ustavna tužba koja je kasnije odbačena. Došlo je do, među ostalim, promjene u satnici dijela predmeta, kao i organizaciji radnog dana, budući da učenici u školi ostaju nešto dulje nego ranije. Nakon nedavne kraće analize o kojoj se govorilo na Saborskom odboru za obrazovanje, sada su poznati i prvi detaljniji stavovi učitelja i ravnatelja koji ga provode u svojim školama. Predstavljeni su nedavno na konferenciji Novi obzori obrazovanja – CDŠ u organizaciji šest osnovnih škola s đakovačkog područja. Valja napomenuti da je riječ o nalazima Ministarstva obrazovanja, a ne vanjskoj, neovisnoj analizi.

Izostanak domaćih zadaća = gubitak radnih navika?

Ključni nalazi koje je predstavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih govore da su neki od izazova provedba A2 programa, odnosno program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja koji slijedi nakon redovite nastave. U prezentaciji je navedeno da je izazovno istodobno izvoditi potporu i obogaćivanje u velikom razredu, a kada se A2 izvodi 7. ili 8. sat, dolazi do pada motivacije učenika pogotovo u višim razredima.