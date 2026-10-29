Treba li učiteljima pet godina studija? Umirovljena ravnateljica ima drugi prijedlog

Da bi netko mogao predavati Matematiku od petog do osmog razreda osnovne škole, treba imati završen petogodišnji studij matematike koji se uglavnom izvode na prirodoslovno-matematičkim fakultetima. Da je takav model manjkav, u našem podcastu rekla je Željka Frković, umirovljena nastavnica matematike i fizike te donedavna ravnateljica najveće gimnazije u Hrvatskoj, X. gimnazije 'Ivan Supek' u Zagrebu.

- Moje pitanje glasi treba li student završiti pet godina PMF-a, vektorske prostore i tko zna što sve ne da bi u osnovnoj školi podučavao razlomke, geometrijske likove, omjere i elementarne jednadžbe? On djeci mora tumačiti razlomke za koje je na kraju najmanje osposobljen jer se to ne stigne od svih ovih zahtjevnih predmeta. Metodika mora bit trajna i stalna i mislim da to fali, rekla je Frković.

Frković predlaže da bi Učiteljski fakultet mogao izučavati i učitelje od petog do osmog razreda. Smatra da je potrebna dobra metodička izobrazba i kvalitetni i promišljeni predmetni pristup profesoru. Zvanje profesora matematike ne treba braniti pod svaku cijenu, naglasila je.

U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita i pritisku zbog ocjena. Cijeli podcast pogledajte ispod.