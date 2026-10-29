Zbornica Treba li učiteljima pet godina studija? Umirovljena ravnateljica ima drugi prijedlog

Treba li učiteljima pet godina studija? Umirovljena ravnateljica ima drugi prijedlog

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

29. listopad 2026.

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Treba li učiteljima pet godina studija? Umirovljena ravnateljica ima drugi prijedlog

Umirovljena ravnateljica Željka Frković | foto: srednja.hr

Umirovljena ravnateljica pita se treba li učitelju matematike od petog do osmog razreda pet godina studija na PMF-u.

Da bi netko mogao predavati Matematiku od petog do osmog razreda osnovne škole, treba imati završen petogodišnji studij matematike koji se uglavnom izvode na prirodoslovno-matematičkim fakultetima. Da je takav model manjkav, u našem podcastu rekla je Željka Frković, umirovljena nastavnica matematike i fizike te donedavna ravnateljica najveće gimnazije u Hrvatskoj, X. gimnazije 'Ivan Supek' u Zagrebu.

- Moje pitanje glasi treba li student završiti pet godina PMF-a, vektorske prostore i tko zna što sve ne da bi u osnovnoj školi podučavao razlomke, geometrijske likove, omjere i elementarne jednadžbe? On djeci mora tumačiti razlomke za koje je na kraju najmanje osposobljen jer se to ne stigne od svih ovih zahtjevnih predmeta. Metodika mora bit trajna i stalna i mislim da to fali, rekla je Frković.

Frković predlaže da bi Učiteljski fakultet mogao izučavati i učitelje od petog do osmog razreda. Smatra da je potrebna dobra metodička izobrazba i kvalitetni i promišljeni predmetni pristup profesoru. Zvanje profesora matematike ne treba braniti pod svaku cijenu, naglasila je.

U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita i pritisku zbog ocjena. Cijeli podcast pogledajte ispod.

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