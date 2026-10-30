Poznat datum isplate plaće za listopad: Evo koliko se u školama zarađuje nakon posljednje povišice

Školski sindikat Preporod izvijestio je kako je datum isplate plaće za listopad u osnovnim i srednjim školama ponedjeljak, 9. studenoga 2026. I plaća za protekli mjesec obračunava se na temelju osnovice od 1.025 eura bruto. Novo povećanje osnovice u javnom sektoru je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Kakvo je stanje s pregovorima za 2027.?

Još je uvijek nepoznanica što će biti s povećanjima u 2027. godini. U četvrtak je održan drugi sastanak sindikata i Vlade na tu temu. Vlada tako nudi rast osnovice od 1,5 posto i 20 eura mjesečne naknade za topli obrok. Na prošlotjednom prvom sastanku sindikati javnih službi tražili su rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije. Sindikalna strana smatra da ponuda Vlade vrijeđa zdrav razum.

Od kolovoza rasla osnovica, poznati i podaci o plaćama za taj mjesec

Kada je riječ o plaćama u školama, posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u osnovnim i srednjim školama su oni za kolovoz. Od tog je mjeseca, podsjetimo, bruto osnovica povećana s 1.015 na 1.025 eura, a podaci se odnose na zaposlenike koji rade na puno radno vrijeme.

Učitelji u osnovnim školama koji nisu napredovali i čiji je koeficijent za obračun plaće 2,01, u kolovozu su imali prosječnu neto plaću 1.643 eura, dok je neto medijalna plaća u toj skupini tridesetak eura veća. Učitelji koji su napredovali do najvišeg zvanja, zvanja izvrsnog savjetnika, a kojih je i najmanje u sustavu, u prosjeku su imali plaću 2.234 eura neto. Medijalna plaća je u toj skupini bila 2.228 eura neto.

Prosječna plaća u kolovozu 2026. | izvor: MZOM

U srednjim školama prosječne plaće za kolovoz bile su nešto više. Nastavnici koji nisu napredovali i čija se plaća obračunava na temelju koeficijenta 2,01 imali su prosječnu plaću 1.710 eura neto. Medijalna neto plaća u toj je skupini bila 12 eura niža. Kada je riječ o nastavnicima izvrsnim savjetnicima, kojih je brojčano najmanje, njihova prosječna neto plaća u kolovozu iznosila je 2.360 eura, a medijalna 2.307 eura neto.

Prosječna plaća u kolovozu 2026. | izvor: MZOM

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2026. iznosila je 1.543 eura. Medijalna neto plaća za kolovoz 2026. iznosila je 1.336 eura, izvijestio je nedavno DZS.