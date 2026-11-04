Otvoren poziv za učitelje: Nudi im se dodatni posao, naknada po skupini 6.600 eura

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) traži stručnjake za izradu nacionalnih ispita za školsku godinu 2027./2028. Riječ je o ispitima namijenjenima učenicima četvrtih i osmih razreda osnovnih škola.

U svaku stručnu radnu skupinu bit će imenovano najviše pet članova, koji će sudjelovati u pripremi ispitnih zadataka, izradi ispitnih inačica, definiranju točnih odgovora i kriterija ocjenjivanja te doradi materijala nakon stručnih recenzija. Poziv obuhvaća niz nastavnih predmeta, među kojima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, strani jezici te prirodoslovni i društveni predmeti.

Kakve su naknade?

Za rad na izradi i razvoju nacionalnih ispita predviđena je ukupna neto naknada od 6.600 eura po stručnoj radnoj skupini, koja se ravnomjerno dijeli među njezinim članovima. Dakle, ako skupina bude imala pet članova, svakome će pripasti 1.320 eura neto, ako bude imala četiri člana, svakome će pripasti 1.650 eura neto, a u slučaju tročlane skupine svaki će član dobiti 2.200 eura neto.

Dodatne naknade predviđene su za sudjelovanje u edukacijama ocjenjivača te za ocjenjivanje nacionalnih ispita. Za pripremu i provedbu edukacije ocjenjivača Hrvatskog i stranih jezika predviđena je naknada od 400 eura neto po edukaciji, dok za Matematiku, Fiziku, Biologiju, Kemiju, Prirodu i društvo, Povijest i Geografiju ona iznosi 250 eura.

Propisane su i naknade za ocjenjivanje zadataka otvorenog tipa, a kreću se od 1,81 do 2,31 euro neto po ispitu, ovisno o predmetu i razredu. Radi kontrole kvalitete ocjenjivanja bit će unaprijed određena dnevna norma. Voditelji ocjenjivanja ostvarivat će 30 posto veću naknadu, a moderatori 20 posto veću naknadu u odnosu na unaprijed određenu dnevnu normu ocjenjivača. Za usmeno prevođenje ispitnih zadataka predviđeno je 36 eura neto po ispitnoj inačici, a za rješavanje arbitraža učeničkih odgovora i ocjenjivanja 12 eura neto po satu.

Tko se može prijaviti?

Kandidati moraju imati završen odgovarajući sveučilišni studij, najmanje pet godina radnog iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj školi ili na visokoškolskoj ustanovi u području predmeta za koji se prijavljuju, pri čemu najmanje tri godine iskustva moraju biti stečene tijekom posljednje tri godine.

Uvjet je i napredno poznavanje rada na računalu, odnosno programa MS Office. Od kandidata se očekuju organiziranost, profesionalnost, sklonost timskom radu i sposobnost poštovanja zadanih rokova.

Kandidati ne smiju sudjelovati u privatnim pripremama

Posebna pozornost posvećena je sprječavanju sukoba interesa i zaštiti ispitnih materijala. Zato u stručne radne skupine ne mogu biti imenovani kandidati čiji će srodnici u prvom stupnju pristupati nacionalnim ispitima u četvrtom odnosno osmom razredu u školskoj godini 2027./2028., ovisno o skupini za koju se prijavljuju.

Članovima skupina također je zabranjeno sudjelovanje u izradi materijala za pripremu nacionalnih ispita te u komercijalnim pripremama učenika za te ispite.

Prijave do 1. prosinca

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, diplomu, dokaz o radnom iskustvu i poznavanju rada na računalu, suglasnost čelnika ustanove u kojoj su zaposleni, odgovarajuće izjave te kratko motivacijsko pismo od deset do 15 rečenica.

Rok za prijavu je 1. prosinca 2026. godine, a prijave se podnose putem poveznice priložene javnom pozivu. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Konačnu odluku o imenovanju članova stručnih radnih skupina donosi ravnatelj NCVVO-a na prijedlog povjerenstva za odabir kandidata.

Cjeloviti javni poziv dostupan je u nastavku, dok izjave nužne za prijavu možete preuzeti ovdje.