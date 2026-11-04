Novi preokret u pregovorima o plaćama: Vlada i sindikati imaju različite prijedloge, evo izračuna

Poznat datum isplate plaće za listopad: Evo koliko se u školama zarađuje nakon posljednje povišice
I dok sindikati i Vlada pregovaraju o povišici za 2027. godinu, objavljen je datum isplate plaće u školama za listopad 2026.
11:58 5 d 30.10.2026
04. studeni 2026.
Vlada nudi rast osnovice od 3 posto u 2027. i 2028. te naknadu za obrok od 20 do 50 eura, a na novom su sastanku i sindikati korigirali zahtjeve.
Pitanje osnovice plaće u javnim službama u 2027. godini, uključujući i škole, fakultete i znanstvene institute, i dalje je neriješeno. U utorak je održan novi, treći sastanak 11 reprezentativnih sindikata javnih službi i Vlade oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru.
Vlada je izašla s novom ponudom, nakon koje su i sindikati korigirali svoj zahtjev.
- Vlada je na sastanku iznijela novu, proširenu ponudu, u dvogodišnjoj perspektivi rasta osnovice i iznosa naknade za prehranu. Osnovica bi tako u 2027. godini rasla tri posto u dva navrata: 1,5 posto u prvom kvartalu (s 1. siječnja) i još 1,5 posto u trećem kvartalu, a naknada za prehranu s prvim kvartalom iznosila bi 20 eura, a u trećem kvartalu porasla bi za još 10 eura (na 30 eura op.a.). Za 2028. godinu Vlada je ponudila identičan rast osnovice od tri posto: 1,5 posto u prvom kvartalu i još 1,5 posto u trećem kvartalu, dok bi naknada za prehranu porasla za još 20 eura u prvom kvartalu. Dakle, kumulativno, Vladina ponuda u dvogodišnjoj perspektivi nudi rast osnovice od šest posto i akumulirani iznos naknade za prehranu od 50 eura, priopćio je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.
Sindikatima se ova ponuda nije svidjela. Prijedlog su nakon konzultacija jednoglasno odbili i pred Vladu izašli s korigiranim zahtjevom isključivo za 2027. godinu.
- Rast osnovice 3,7 posto u prvom kvartalu (s 1. siječnja), 2 posto u trećem kvartalu i još 2 posto u četvrtom kvartalu, dakle kumulativno 7,7 posto rasta osnovice u 2027. Topli obrok korigiran je na 50 eura, navodi Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama u svom priopćenju.
Podsjetimo, na prethodnom sastanku Vlada je nudila rast osnovice od 1,5 posto i 20 eura mjesečne naknade za topli obrok. Sindikati javnih službi prije toga tražili su rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije. Kako navodi srednjoškolski sindikat, novi zahtjev sindikata Vladinoj je strani bio neprihvatljiv, a novi sastanak održat će se 11. studenoga u 11 sati.
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I dok sindikati i Vlada pregovaraju o povišici za 2027. godinu, objavljen je datum isplate plaće u školama za listopad 2026.
11:58 5 d 30.10.2026
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12:32 15 d 20.10.2026
Koja je razlika između ponude Vlade i zahtjeva sindikata? U ovom trenutku moguće je izračunati tek projekcije, i to uz pretpostavku uzastopnog povećanja. Od prosinca 2026. godine plaća će se obračunavati na temelju bruto osnovice od 1.035 eura. U scenariju u kojem bi došlo do povećanja koje nudi Vlada, nakon povećanja osnovice u trećem kvartalu 2027. godine bruto osnovica iznosila bi 1.066,28 eura. Nakon povećanja u trećem kvartalu 2028. bruto osnovica iznosila bi 1.098,51 eura.
Kada bi Vlada pristala na gore navedeni zahtjev sindikata, od 1. siječnja 2027. bruto osnovica iznosila bi 1.073,30 eura, u trećem kvartalu narasla bi na 1.094,76 eura, a u četvrtom kvartalu 2027. bruto osnovica iznosila bi 1.116,66 eura.
Prema ovim izračunima, na kraju 2027. godine bruto osnovica prema sindikalnom zahtjevu bila bi oko 50 eura viša nego prema Vladinoj ponudi. Pritom treba napomenuti da se osnovica množi s koeficijentom radnog mjesta kako bi se dobila osnovna bruto plaća zaposlenika, na koju se potom obračunavaju i pripadajući dodaci, poput onih za staž ili smjenski rad. Stoga bi razlika u bruto plaći bila veća od 50 eura za zaposlenike s koeficijentom većim od jedan, a u neto plaći ovisila bi o poreznim i drugim okolnostima.
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