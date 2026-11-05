Načelnica je istovremeno ravnateljica škole: Mjesečno prima 4.151 eura

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10:28 2 h 05.11.2026
05. studeni 2026.
Kao načelnica prima volontersku naknadu od 1.363 eura, a u školi plaću ravnateljice od 2.788 eura. Radi se o načelnici Josipdola iz redova HDZ-a.
Josipdol, općina od 3.419 stanovnika u Karlovačkoj županiji. Treba li nekom od roditelja informacija o učeniku i k tome kakva administrativna informacija u općini, to može priupitati istu osobu. Anđelina Božičević (HDZ) istovremeno je načelnica općine Josipdol i ravnateljica Osnovne škole Josipdol koja ukupno broji 315 učenika. Pozornost na to skrenuli su nam čitatelji nakon što smo pisali o HDZ-ovoj saborskoj zastupnici koja je istovremeno ravnateljica škole, usput budi rečeno, u istoj županiji.
U godišnjem planu i programe škole stoji da je Božičević profesorica defektolog, a ravnateljica je u zvanju mentora. Tjedno u školi radi 40 sati tjedno, piše. Navedeno radno vrijeme jest '7:00 – 15:00 h (ili promjenjivo). Za stranke pon i sri od 10:00 do 12:00 sati'. No, Božičević je k tome od lokalnih izbora u 2025. načelnica općine. Na internetskoj stranici općine stoji joj slogan 'Budućnost stvaramo zajedno, za nas, za našu djecu!'.
- Rođena je 1983. godine, živi u Skradniku i po struci je profesor rehabilitator (defektolog), s višegodišnjim iskustvom u odgoju, obrazovanju i javnoj upravi. Kroz dva mandata obnašala je dužnost ravnateljice Osnovne škole Josipdol te predsjednice Općinskog vijeća Josipdola. Poznata je po angažiranosti u razvoju pedagoških standarda, unapređenju lokalne infrastrukture te suradnji s brojnim institucijama radi boljeg života svim stanovnicima općine. Kao načelnica zagovara transparentnost, ravnomjeran razvoj svih naselja te nastavlja s realizacijom važnih projekata za zajednicu, pri čemu ističe otvorenost i predanost radu na dobrobit svih žitelja Općine Josipdol, piše na internetskim stranicama općine.
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Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
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