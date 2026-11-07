Što radi zamjenik ravnatelja škole i tko ga imenuje? Ovo su pravila

Ravnatelji škole mogu imati svog zamjenika ili zamjenicu. Tako je propisano Zakonom o odgoju i obrazovanju. U njemu stoji da ravnatelja školske ustanove, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova učiteljskog, nastavničkog ili odgajateljskog vijeća.

- Osobu određuje školski odbor na način uređen statutom. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka, stoji u Zakonu o odgoju i obrazovanju.

Proučili smo statut jedne škole, kandidata u slučaju privremene spriječenosti predlaže ravnatelj

Ako škola ima zamjenika, uglavnom je to vidljivo u godišnjem planu i programu rada škole koji se objavljuje na internetskim stranicama škole. Kako izgleda imenovanje, objasnit ćemo na primjeru Statuta Osnovne škole Julija Benešića Ilok.

U njemu stoji da ravnatelja škola zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća u slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova. Kandidata predlaže ravnatelj. U slučaju spriječenosti ravnatelja popt iznenadne bolesti ili nezgode, kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.

'Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem'

Prema statutu spomenute škole osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja. Odluka o imenovanju stavlja se na oglasnu ploču u roku tri dana od dana donošenja.

- Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora. Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka, stoji u Statutu Osnovne škole Julija Benešića Ilok.