Nevjerojatna situacija u zagrebačkoj školi: Već treći put biraju ravnatelja, oglasilo se i Ministarstvo

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09. studeni 2026.
U zagrebačkoj osnovnoj školi već treći put biraju ravnatelja. Ministarstvo je dvaput odbilo izabranog kandidata, a sada su se pobunili i roditelji.
Osnovna škola Jabukovac-Zagreb protekli je tjedan raspisala već treći natječaj za izbor ravnatelja od proljeća ove godine. Roditelji su revoltirani što škola još od srpnja nema ravnatelja imenovanoga na puni mandat, iako su ranije provedena dva natječaja. Razlog: oba puta školski je odbor odlučio tko će biti ravnatelj, međutim oba je puta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uskratilo suglasnost na imenovanje ravnatelja kojeg je imenovao Školski odbor.
Krenimo redom. Prvi natječaj bio je raspisan 24. travnja, a drugi 9. rujna 2026. godine. Nakon oba provedena postupka Školski odbor je donio Odluku o imenovanju ravnatelja - većina je odlučila da će to biti nastavnik matematike Krešimir Vučić. Protukandidatkinja mu je bila Romana Šimunić Cvrtila, bivša ravnateljica kojoj je istekao mandat.
Školski odbor inače ima sedam članova, u prvom izboru ih je sudjelovalo pet, a u drugom šest i oba puta Vučić je izabran jednoglasno. Preostajalo je još dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Naime, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
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