Zbornica Kako to? Ravnateljica i načelnica 9 mjeseci kasni s predajom imovinske kartice

Kako to? Ravnateljica i načelnica 9 mjeseci kasni s predajom imovinske kartice

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

10. studeni 2026.

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Kako to? Ravnateljica i načelnica 9 mjeseci kasni s predajom imovinske kartice

Načelnica i ravnateljica Anđelina Božićević | foto: Općina Josipdol

Anđelina Božičević (HDZ) devet mjeseci kasni s predajom imovinske kartice. Da je nije predala, potvrđuju iz Povjerenstva za sukob interesa.

Ravnateljica Osnovne škole Josipdol i načelnica općine Josipdol Anđelina Božičević (HDZ), o kojoj smo pisali prošlog tjedna, već devet mjeseci kasni s predajom imovinske kartice. Naime, obveznici bili su dužni imovinsku karticu za 2025. godinu predati do 31. siječnja ove godine. No, na internetskim stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nove imovinske kartice Božičević nema. Dostupna je samo njezina imovinska kartica iz srpnja 2025. godina, pri početku njezina mandata načelnice.

Iz Povjerenstva kažu da će detaljno ispitati okolnosti konkretnog slučaja

- Obveznica Anđelina Božičević, općinska načelnica Općine Josipdol, do 10. studenoga 2026. nije podnijela godišnju imovinsku karticu za 2025. godinu. Karticu je bila dužna podnijeti do 31. siječnja 2026. sa stanjem na dan 31. prosinca 2025., odgovaraju na naš upit iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Nastavljaju da će, kao i u drugim slučajevima nepodnošenja imovinske kartice, Povjerenstvo detaljno ispitati okolnosti konkretnog slučaja. Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u slučaju povrede obveza podnošenja imovinske kartice Povjerenstvo, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, može izreći opomenu ili novčanu sankciju. Ako je riječ o lakom obliku kršenja zakona, dobiva se opomena, dok novčana kazna iznosi od 530 do 5.309 eura, vodeći računa o težini i posljedicama povrede zakona.

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