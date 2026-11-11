Propali pregovori o plaćama, moguć i štrajk: Sindikati odbili Vladinu konačnu ponudu!

Izračunali smo koliko bi mogla rasti plaća u prosvjeti: Sindikati traže i novo pravo od 65 eura
Sindikati traže rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije.
12:32 22 d 20.10.2026
11. studeni 2026.
Sindikati javnih službi i Vlada nisu se uspjeli dogovoriti oko postotka rasta osnovice u 2027. Kreće postupak mirenja, a ne isključuju i štrajk.
Pregovori Vlade i sindikata javnih službi o plaćama i materijalnim pravima za 2027. godinu završili su bez dogovora, zbog čega sindikati najavljuju pokretanje postupka mirenja. Ako ni tijekom mirenja ne bude postignut dogovor, nije isključen ni štrajk. Sindikati su, naime, odbili konačnu Vladinu ponudu, smatrajući da predloženo povećanje osnovice nije dovoljno za očuvanje kupovne moći zaposlenih.
Kako je izvijestio Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, u novoj ponudi Vlada za 2027. godinu predlaže povećanje osnovice za 2 posto od 1. siječnja te dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja. Ponuda uključuje i sufinanciranje troškova prehrane zaposlenih, i to 30 eura mjesečno od 1. travnja te dodatnih 20 eura od 1. listopada. Uz to im je za 2028. godinu Vlada je ponudila dodatna povećanja osnovice od 2 posto u siječnju i 1,5 posto u srpnju te povećanje naknade za prehranu za još 20 eura od travnja. Svih 11 reprezentativnih sindikata javnih službi odbilo je pregovarati o 2028. godini, inzistirajući na dogovoru o plaćama i materijalnim pravima za 2027. godinu.
- Sindikati su tijekom pregovora prihvatili Vladin prijedlog naknade za prehranu te dodatno korigirali svoje zahtjeve za povećanjem osnovice. Međutim, ostali su pri stavu da prvo povećanje osnovice od 1. siječnja 2027. mora iznositi 3,7 posto, umjesto Vladinih 2 posto. Za takav zahtjev postoje dva ključna razloga. Prvi je potreba da se nadoknadi razlika između rasta osnovice i inflacije u 2026. godini te očuva kupovna moć osnovice tijekom 2027. godine. Drugi je najavljeno povećanje minimalne plaće od početka 2027. godine. Sindikalna strana još je jednom upozorila Vladu da je zbog rasta minimalne plaće nužno odgovarajuće povećati i osnovicu kako se pojedini zaposlenici u javnim službama ne bi našli u situaciji da im obračunata plaća bude niža od zakonski propisane minimalne plaće. Za Vladu RH takva bi situacija trebala biti poražavajuća, a za sindikate neprihvatljiva za potpisivanje, izvijestio je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.
Izračunali smo koliko bi mogla rasti plaća u prosvjeti: Sindikati traže i novo pravo od 65 eura
Sindikati traže rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije.
12:32 22 d 20.10.2026
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Dodatno navode da im je ministar financija Tomislav Ćorić poručio da je predstavljena ponuda konačna te da Vlada ne može dodatno korigirati prvo povećanje osnovice.
- Budući da Vlada nije pristala na ključni sindikalni zahtjev, sindikati javnih službi su najavili pokretanje postupka mirenja. U narednim danima sindikati će međusobno koordinirati daljnje aktivnosti i podnijeti zahtjev za mirenje, koje je zakonska pretpostavka za poduzimanje daljnjih sindikalnih aktivnosti, uključujući i mogući štrajk. Cilj mirenja je pokušati postići dogovor i izboriti kvalitetniju Vladinu ponudu. Za razliku od sindikata državnih službi koji s navedenom ponudom Vlade idu pred članove, sindikati javnih službi procijenili su da trenutačna ponuda još nije prihvatljiva za upućivanje članovima na izjašnjavanje. Očekuje se da će postupak mirenja otvoriti dodatan prostor za njezino poboljšanje, nakon čega će članovi sindikata imati priliku odlučivati o ponuđenim uvjetima, izvijestio je Nezavisni sindikat znanosti.
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