Kolike će biti plaće učitelja u 2027.? Izračunali smo koliko im nudi Vlada, a koliko traže sindikati

Dekan o budućnosti prometa: Današnji studenti radit će poslove koji još ne postoje
Na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' dekan FPZ-a Marko Šoštarić govorio je o tome što to znači za buduće prometne inženjere.
16:21 5 h 12.11.2026
12. studeni 2026.
Za sad ništa o dogovora o plaćama za 2027. Izračunali smo koliko bi učitelji mogli zarađivati prema Vladinoj ponudi i zahtjevima sindikata.
Protekle srijede ponovno su se sastali sindikati javnih službi i Vlada. Vlada je iznijela konačnu ponudu oko rasta osnovice plaće u 2027. godini i naknade za topli obrok, a u paket je bio uključen i rast osnovice u 2028. Sindikati su odbili pregovarati o 2028., međutim, odbijena je i ponuda Vlade pa kreće proces mirenja.
Izmijenjena ponuda Vlade za 2027. godinu, izvijestili su sindikati u školstvu, sadrži povećanje osnovice za dva posto od 1. siječnja i 1,5 posto od 1. srpnja. Nova ponuda Vlade za naknadu za prehranu uključuje 30 eura od 1. travnja i 20 eura od 1. listopada, pa bi od tada naknada za obrok iznosila ukupno 50 eura mjesečno.
Sindikalna strana prihvatila je dio ponude koji se odnosi na iznos novog prava, naknade za topli obrok. No odbili su ponudu o povećanju osnovice za izračun plaće. Naime, zahtjev sindikata je da ona raste za 3,7 posto od 1. siječnja i ponovno od 1. srpnja za još 1,5 posto. Što to znači kada je riječ o konkretnim brojkama? Za sada su mogući samo informativni izračuni za 2027. godinu.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti. Iskoristite rođendansku akciju i pretplatite se do 15.11. po akcijskoj cijeni.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Dekan o budućnosti prometa: Današnji studenti radit će poslove koji još ne postoje
Na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' dekan FPZ-a Marko Šoštarić govorio je o tome što to znači za buduće prometne inženjere.
16:21 5 h 12.11.2026
Mikroorganizmi kao radna snaga: Što biolozi i kemičari rade na gradilištu?
Završila je biologiju i ekologiju, a posao je našla na gradilištu. Sanja Uršanić danas gradi postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
14:37 1 d 11.11.2026
Ovo nije samo posao: Deset izlagača koji su nas podsjetili zašto obrazovanje ima smisla
Nije bilo dovoljno stolica, ali je bilo dovoljno emocija. U drugoj dvorani na konferenciji riječ su preuzeli pobjednici s natječaja za izlagače.
17:00 2 d 10.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 2 d 10.11.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 23 d 20.10.2026
Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom
Najveća dobra djela često su ona najtiša. Upoznajte četvero ljudi koji su osvojili nagradu Zlatna kreda zbog svoje dobrote.
15:16 3 d 09.11.2026
Što je zajedničko Malom princu, Beatlesima i Katarini Velikoj? Odgovor saznajte na Interliberu
Od 10. do 15. studenog održava se Interliber, a Školska knjiga sudjeluje u izložbenom prostoru paviljona 5. Evo koje naslove možete očekivati.
09:00 3 d 09.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 6 d 06.11.2026
Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 7 d 05.11.2026
Studentski budžet: Koliko stvarno možete zaraditi uz faks?
Nakon izračuna mjesečnog budžeta, naš protagonist radi plan kako raspolagati svojim novcem. Koja je izračunica, saznajte u tekstu.
16:16 8 d 04.11.2026
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 8 d 04.11.2026
Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo
Pitali smo studente o pranju rublja, a nagradno pitanje otkrilo je tko zna pravi redoslijed. Saznajte koju nagradu su osvojili.
13:31 10 d 02.11.2026
Izračunali smo koliko bi mogla rasti plaća u prosvjeti: Sindikati traže i novo pravo od 65 eura
Sindikati traže rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije.
12:32 23 d 20.10.2026
Hoće li u 2027. rasti plaće u prosvjeti? Poznato kad kreću pregovori, sindikati otkrili što očekuju
U ponedjeljak započinju pregovori oko rasta plaća u javnoj službi u 2027. godini. Očekivanja su, poručuju sindikati, velika.
13:04 28 d 15.10.2026
Kako to? Ravnateljica i načelnica 9 mjeseci kasni s predajom imovinske kartice
Anđelina Božičević (HDZ) devet mjeseci kasni s predajom imovinske kartice. Da je nije predala, potvrđuju iz Povjerenstva za sukob interesa.
15:43 2 d 10.11.2026
Nevjerojatna situacija u zagrebačkoj školi: Već treći put biraju ravnatelja, oglasilo se i Ministarstvo
U zagrebačkoj osnovnoj školi već treći put biraju ravnatelja. Ministarstvo je dvaput odbilo izabranog kandidata, a sada su se pobunili i roditelji.
14:07 3 d 09.11.2026
Što radi zamjenik ravnatelja škole i tko ga imenuje? Ovo su pravila
Prema zakonu ravnatelj škole može imati svog zamjenika. Imenuje ga školski odbor.
07:56 5 d 07.11.2026
Načelnica je istovremeno ravnateljica škole: Mjesečno prima 4.151 eura
Kao načelnica prima volontersku naknadu od 1.363 eura, a u školi plaću ravnateljice od 2.788 eura. Radi se o načelnici Josipdola iz redova HDZ-a.
13:14 7 d 05.11.2026
Ide sanacija 400 metara vijadukta na Dalmatini! Ovdje su gužve ljeti nenormalne, imperativ je brzi start
Beton će se uklanjati vodom pod tlakom od čak 2.500 bara, a u kolnik će se ugraditi posebna epoksidna rebra za ojačanje asfalta.
16:46 5 h 12.11.2026
Prenamjena prastare pruge koja je skoro 100 godina povezivala Zagreb i još jedan grad, čeka se projekt
Pješaci i biciklisti na mjestu pruge bit će novost u zapadnom dijelu Grada. Vijest stiže odmah nakon 'raskida' posla na Greenwayju, potreban projekt.
16:38 5 h 12.11.2026
Porez plaća 98.000 umirovljenika više nego lani: Sada su uplatili 20 milijuna eura
Više od pola milijuna umirovljenika s nestrpljenjem čeka ukidanje poreza na mirovine. Prosječno plaćaju oko 34 eura, ali neki će uštedjeti puno više.
16:29 5 h 12.11.2026
Sindikat umirovljenika traži mjesto u Vijeću HZMO-a: 'Rade protivno zakonu'
Već dulje vrijeme Upravno vijeće HZMO-a nema člana iz redova SUH-a. Sindikat umirovljenika traži da to bude Višnja Stanišić, ali Vlada ih ignorira.
16:28 5 h 12.11.2026