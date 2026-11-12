Kolike će biti plaće učitelja u 2027.? Izračunali smo koliko im nudi Vlada, a koliko traže sindikati

Protekle srijede ponovno su se sastali sindikati javnih službi i Vlada. Vlada je iznijela konačnu ponudu oko rasta osnovice plaće u 2027. godini i naknade za topli obrok, a u paket je bio uključen i rast osnovice u 2028. Sindikati su odbili pregovarati o 2028., međutim, odbijena je i ponuda Vlade pa kreće proces mirenja.

Izmijenjena ponuda Vlade za 2027. godinu, izvijestili su sindikati u školstvu, sadrži povećanje osnovice za dva posto od 1. siječnja i 1,5 posto od 1. srpnja. Nova ponuda Vlade za naknadu za prehranu uključuje 30 eura od 1. travnja i 20 eura od 1. listopada, pa bi od tada naknada za obrok iznosila ukupno 50 eura mjesečno.

Sindikalna strana prihvatila je dio ponude koji se odnosi na iznos novog prava, naknade za topli obrok. No odbili su ponudu o povećanju osnovice za izračun plaće. Naime, zahtjev sindikata je da ona raste za 3,7 posto od 1. siječnja i ponovno od 1. srpnja za još 1,5 posto. Što to znači kada je riječ o konkretnim brojkama? Za sada su mogući samo informativni izračuni za 2027. godinu.