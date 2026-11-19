U tjednu u kojem obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, razgovarali smo s Mariom Božurićem, braniteljem i profesorom Informatike i tehničke skupine predmeta u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Međutim, profesor Božurić svoju hrabrost nije pokazao samo u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Prije nekoliko mjeseci učeniku je spasio život, intervenirajući prilikom napada u školi, o čemu više možete pročitati na poveznici. Zbog svoje hrabrosti, ali i predanog pristupa učenicima, profesor Božurić ove je godine bio nominiran za našu nagradu Zlatna kreda.

Profesor Božurić u Elektrotehničkoj školi zaposlio se još prije 40 godina, pet godina prije početka Domovinskog rata. Obrani Hrvatske priključio se na kraju nastavne godine 1991., a prvo je otišao na ratište u Banovinu.

- Nakon dvije godine vratio sam se u školu, a potom sam ponovno sudjelovao u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja, nakon čega sam se konačno vratio svojem nastavničkom pozivu. Taj povratak u svakodnevicu nije bio nimalo lagan jer prelazak iz ratnog okruženja u mirnu učionicu zahtijeva veliku mentalnu i emocionalnu prilagodbu. Ipak, upravo su mi rad s mladima, školsko okruženje i podrška kolega pomogli da se lakše vratim u normalan život, podijelio je s nama profesor Božurić.