Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 2 d 17.11.2026
19. studeni 2026.
Mario Božurić profesor je Elektrotehničke škole na Voltinom. Prisjetio se kako je dobrovoljno branio Banovinu i otkrio zašto voli biti učitelj.
U tjednu u kojem obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, razgovarali smo s Mariom Božurićem, braniteljem i profesorom Informatike i tehničke skupine predmeta u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Međutim, profesor Božurić svoju hrabrost nije pokazao samo u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Prije nekoliko mjeseci učeniku je spasio život, intervenirajući prilikom napada u školi, o čemu više možete pročitati na poveznici. Zbog svoje hrabrosti, ali i predanog pristupa učenicima, profesor Božurić ove je godine bio nominiran za našu nagradu Zlatna kreda.
Profesor Božurić u Elektrotehničkoj školi zaposlio se još prije 40 godina, pet godina prije početka Domovinskog rata. Obrani Hrvatske priključio se na kraju nastavne godine 1991., a prvo je otišao na ratište u Banovinu.
- Nakon dvije godine vratio sam se u školu, a potom sam ponovno sudjelovao u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja, nakon čega sam se konačno vratio svojem nastavničkom pozivu. Taj povratak u svakodnevicu nije bio nimalo lagan jer prelazak iz ratnog okruženja u mirnu učionicu zahtijeva veliku mentalnu i emocionalnu prilagodbu. Ipak, upravo su mi rad s mladima, školsko okruženje i podrška kolega pomogli da se lakše vratim u normalan život, podijelio je s nama profesor Božurić.
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Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
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