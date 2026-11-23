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23. studeni 2026.
Ako se uračuna naknada za obrok, neto primanja učitelja početnika koji živi u Zagrebu, nema djece i dodataka do kraja 2027. porast će za oko sto eura.
Krajem proteklog tjedna okončan je postupak mirenja sindikata javnih službi i Vlade RH na kojem je postignut dogovor o visini osnovice za obračun plaća u 2027. godini. Ugovoreno je i novo pravo - naknada za troškove prehrane. Bruto osnovica, koja će prosinca ove godine biti 1.035 eura, raste za tri posto od 1. siječnja 2027. godine, a potom za još jedan posto od 1. kolovoza 2027. Kada je riječ o naknadi za prehranu, ona će se početi isplaćivati od 1. travnja u iznosu od 30 eura mjesečno, a od 1. listopada povećava se na 50 eura.
Nakon višekratnih korekcija ponuda Vlade RH i zahtjeva sindikata javnih službi, Vlada RH prihvatila je zahtjev sindikata da 2028. godina nije predmet pregovora i mirenja, kao i usuglašeni zajednički zahtjev 11 sindikata javnih službi o povećanju osnovice za izračun plaće u javnim službama u 2027. godini. Ukupno osam od 11 sindikata javnih službi prihvatilo je tu ponudu Vlade i ostvaren je uvjet za potpisivanje sporazuma o okončanju mirenja.
Kada je riječ o bruto osnovici, nova će od 1. siječnja 2027. iznositi 1.066,05 eura i to je prvo uvećanje od tri posto. Uvećanje se računa na bruto osnovicu od 1.035 eura, koliko će ona iznositi od 1. prosinca 2026. Za još jedan posto raste od 1. kolovoza 2027. otkada će iznositi 1.076,71 euro. Drugim riječima, sama bruto osnovica za izračun plaće bit će od kolovoza 2027. godine za 41,71 euro veća u odnosu na posljednji mjesec 2026. godine.
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