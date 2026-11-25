Idući tjedan, 3. prosinca, krenut će isplata dara za Sv. Nikolu za više od 56.000 djece zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti u iznosu od 100 eura za svako dijete, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Za tu namjenu bit će isplaćen iznos od 5,6 milijuna eura.

Tko ima pravo na naknadu povodom Sv. Nikole?

Pravo na ovu naknadu nemaju svi. Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru, dar za Sv. Nikolu isplaćuje se svakom zaposleniku roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar.

I to u punom iznosu neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu dara od jednog poslodavca.

Božićnica će biti isplaćena 18. prosinca

Nakon toga, 18. prosinca, krenut će isplata božićnice za zaposlenike u sustavu obrazovanja i znanosti u iznosu od 300 eura za više od 85.000 zaposlenika koji ostvaruju to pravo prema Kolektivnome ugovoru. Za tu namjenu ukupno će biti isplaćeno oko 25,5 milijuna eura.

Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru, zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane u punom iznosu (božićnica) neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu božićnice od jednog poslodavca.

Pravo na božićnicu pripada svim zaposlenicima koji su na Božić (25. prosinca) u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju.