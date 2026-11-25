Završilo je javno savjetovanje Obrasca zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za 2027. godinu. Dok se čeka izvješće Ministarstva koje je najavljeno do 30. studenog, proučili smo predložene zahtjeve i komentare zainteresiranih građana. Podsjetimo, Ministarstvo je ponovno odgodilo donošenje novih zakona za škole za 2027. godinu, iako je ono bilo planirano ove godine. Upravo to glavni je najavljeni posao Ministarstva u Obrascu za 2027. godinu.

'Dosadašnji sustav zapošljavanja često se suočavao s kritikama zbog netransparentnosti'

Od detaljnijih komentara iz javnog savjetovanja izdvaja se onaj Tajane Dodić koja traži cjelovitu reformu administrativnog, kadrovskog i pedagoškog upravljanja u hrvatskom školstvu. Smatra da ona treba biti usmjerena na profesionalizaciju sustava, smanjenje politizacije te uvođenje modernih standarda kontrole i zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama. Zahtijeva izmjenu sustava zapošljavanja.

- Dosadašnji sustav zapošljavanja često se suočavao s kritikama zbog netransparentnosti, dugotrajnih natječajnih procedura i prevelike diskrecijske moći pri odabiru kandidata. Nova rješenja obuhvaćaju: centraliziranu digitalnu platforma (uvođenje jedinstvenog IT sustava, sličnog Centraliziranom sustavu zapošljavanja u državnoj službi, putem kojeg se automatizirano raspisuju natječaji, predaju prijave i provodi inicijalna selekcija), zatim objektivno testiranje kompetencija (micanje fokusa s pukih administrativnih uvjeta na standardizirano testiranje stručnih, pedagoških i psiholoških kompetencija) i ujednačavanje kriterija (smanjenje autonomije pojedinačnih školskih povjerenstava u kreiranju vlastitih, često nejednakih testova, čime će se osigurati maksimalna transparentnost i smanjuje prostor za nepotizam), stoji u komentaru.