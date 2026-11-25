Osam od jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi već je ranije prihvatilo ponudu Vlade za rast osnovice plaća u 2027. Tri obrazovna – Sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i Nezavisni sindikat znanosti provodili su izjašnjavanje među članovima.

Ponuda Vlade prihvaćena u Sindikatu znanosti

Članovi Nezavisnog sindikata znanosti na fakultetima i institutima prihvatili su ponudu, dok su je članovi preostala dva na referendumu odbili. Izjašnjavanje se provodilo proteklog ponedjeljka i utorka, a kako su u zajedničkom priopćenju izvijestili čelnici, referendumu je pristupilo više od 20 tisuća članova svih triju sindikata.

- U Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na referendum je izašlo 7.415 članova, 56 posto glasovalo je protiv prihvaćanja, a 44 posto članova bilo je za prihvaćanje Dodatka I. TKU. U Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja referendumu je pristupilo 2.852 članova, odnosno 41 posto od članova s pravom glasa, a za prihvaćanje ponude bilo je 66 posto članova. U Školskom sindikatu Preporod izjašnjavanje je provedeno u 594 od 610 podružnica u kojima djeluje Sindikat, a 12.997 je ukupan broj članova sindikata u podružnicama iz kojih su pristigli podaci o izjašnjavanju. Ukupno je izjašnjavanju pristupilo 9.820 članova. Za prihvaćanje Dodatka I. TKU izjasnilo se 2.828 ili 28,80 posto, dok je protiv bilo 6.939 ili 70,66 posto članova. Nevažećih listića je bilo 53 ili 0,54 posto, izvijestili su putem priopćenja sindikalisti Matija Kroflin, Željko Stipić i Zrinko Turalija.

Dodatno navode i da su tri sindikata provela referendum 'unatoč činjenici da je Vladinu ponudu prethodno prihvatilo osam sindikata, čime je njezina primjena u svim javnim službama postala izvjesna.' Drugim riječima, ista osnovica u 2027. primijenjivat će se na cijeli javni sektor, neovisno o tome što su članovi dvaju obrazovnih sindikata odbili ponudu.

Prema Zakonu o reprezentativnosti, kolektivni ugovor koji se primjenjuje na više područja javnih službi važeći je 'ako ga potpiše najmanje po jedan sindikat iz najmanje tri različita područja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za koja se pregovaralo i koji u svom članstvu imaju više od pedeset posto radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika sindikata zastupljenih u pregovaračkom odboru.' Četvrti reprezentativni obrazovni sindikat, Sindikat hrvatskih učitelja, još je ranije prihvatio ponudu bez izjašnjavanja članstva.

Sindikati imaju prigovor na kratak rok za provedbu referenduma

Podsjetimo, ovo znači da će na temelju dodatka TKU bruto osnovica rasti za tri posto od 1. siječnja 2027. godine, a potom za još jedan posto od 1. kolovoza 2027. Kada je riječ o naknadi za prehranu, novougovorenom pravu, ona će se početi isplaćivati od 1. travnja u iznosu od 30 eura mjesečno, a od 1. listopada povećava se na 50 eura. Ovdje smo izračunali okviran rast primanja do kraja 2027. na primjeru jedne kategorije učitelja.

- Vlada je od sindikata tražila da se u iznimno kratkom roku izjasne o prihvatljivosti njezine ponude, očekujući da sindikati odluku donesu preko koljena, bez konzultacija s članstvom. Na takav način odlučivanja naša tri sindikata nisu pristala. Ako Vlada želi graditi kvalitetan socijalni dijalog, mora poštovati i način na koji njezini socijalni partneri donose odluke. Referendum je najdemokratičniji oblik odlučivanja u sindikatima, a pravo članova da odlučuju o vlastitim plaćama i materijalnim pravima ne može ovisiti o rokovima koje diktira Vlada niti o odlukama drugih sindikata, navode spomenuti sindikalisti u priopćenju.

Smatraju da rezultati referenduma pokazuju da čak i 'među članovima sindikata koji djeluju u srodnim sustavima i imaju brojne zajedničke interese mogu postojati različite ocjene prihvatljivosti iste ponude, osobito kada je riječ o ponudi koju je teško ocijeniti'.

- Upravo zato važno je članovima omogućiti da se izjasne, umjesto da se odlučuje u njihovo ime. Tri obrazovna sindikata ostaju jedinstvena u stavu da se demokratski standardi sindikalnog djelovanja ne smiju podređivati interesima i pritiscima Vlade te u zajedničkim nastojanjima da unaprijedimo materijalni i društveni položaj zaposlenih u obrazovanju i znanosti, zaključuju Kroflin, Turalija i Stipić u svom priopćenju.