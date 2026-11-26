Istog dana kada smo joj poslali upit i objavili članak, ravnateljica Osnovne škole Josipdol i načelnica općine Josipdol Anđelina Božičević (HDZ) predala je imovinsku karticu. Naime, s time je kasnila devet mjeseci, a to je učinila nakon našeg članka, 10. studenog. Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa poručili su da će detaljno ispitati okolnosti konkretnog slučaja.

Ima tri kredita i OPG

Kako je Božičević nakon članka predala imovinsku karticu, provjerili smo što sve posjeduje. Navodi kako posao načelnice obavlja volonterski, ali za to ostvaruje naknadu od 1.363 eura mjesečno. U školi prima plaću od 2.878 eura neto mjesečno. Na godišnjoj razini prima 1.927 eura neto poticaja poljoprivrednoj ili drugoj djelatnosti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Naime, Božićević je nositeljica OPG-a Brajica gdje ima 100 postotno vlasništvo.

Nadalje, Božičević navodi pet kredita, od čega dva tri ima ona, a dva njezin bračni drug. Glede njezinih kredita kod prvog je iznos mjesečnog anuiteta 124 eura, kod drugog 425 eura, kod trećeg 662 eura. Ukupno krediti iznose 6.500 eura, 68.000 eura i 6.650 eura. Bračni drug ima kredite ukupnog iznosa od 29.862 eura i 5.033 eura.