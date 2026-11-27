Ukupna cijena smještaja i prehrane za redovite učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2027. godini iznosi najviše do 167,24 eura mjesečno. Odluku je donio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

Koliko plaćaju roditelji, a koliko lokalna samouprava

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u iznosu od 83,62 eura mjesečno po učeniku. Razliku do ukupne cijene, a najviše do 83,62 eura mjesečno, osiguravaju roditelji ili skrbnici učenika, ili županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Međusobna prava i obveze utvrđuju se ugovorom između roditelja ili skrbnika odnosno županijske službe Zavoda i učeničkog doma.

Tko ostvaruje pravo na potporu?

Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za redovite učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te djecu državljana država članica Europske unije na temelju članka 45. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj te državljani zemalja izvan Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.

Kada započinju prijave?

Učenici koji upisuju prvi razred srednje škole za smještaj u učeničkom domu prijavljuju se u ljetnom i jesenskom upisnom roku putem portala domovi.e-upisi.hr. Učenički domovi tijekom lipnja na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama objavljuju natječaje s brojem slobodnih mjesta i uvjetima za prijam. Točne datume prijava i više detalja o upisu objavit ćemo kad izađu natječaji.